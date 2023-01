À sombra do Rei

O enterro não é apenas o enfeite da dor. Muito mais do que isso é um rito de despedida.

Por isso, em caso de perdas em circunstâncias diversas, os familiares e amigos desenvolvem esforços para ter os restos mortais do ente querido.

Afinal, quem não tem gratidão não tem nada no Mundo.

Faltaram com afeto, gratidão e humildade aqueles que criaram mil desculpas para justificar ausência no último adeus ao brasileiro mais importante e conhecido no Mundo.