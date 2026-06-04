A reima de Ceará e Fortaleza

NA CORDA BAMBA

A mania que o Ceará tem de "navegar no mais ou menos" precisa ter um fim. Por isso mesmo, terminou na corda bamba na série A e acabou caindo. Agora, na Série B, abraça essa história de uma produção "mais ou menos", tem uma derrocada e não pode cair mais do que caiu. Deseja um treinador "bom de vestiário", como se apenas essa qualidade bastasse. Futebol tem cada uma.

"REIMA" O Ceará vence o Operário no primeiro tempo por 1 x 0. Com apenas 13 minutos da segunda etapa, toma dois gols e tem um jogador expulso. Perdeu o jogo. O Fortaleza abre a contagem diante do Vitória com mais um golaço de Vitinho. Tem um jogador expulso e, "de "agrado", comete uma penalidade. Acabou, também, derrotado por 2 x 1. "Praga de madrinha" passa longe de tanta "reima".

NOSSOS TREINADORES Não torcemos o nariz para treinadores brasileiros. Ainda temos profissionais com conceitos testados e aprovados. Devemos é dar descontos para as dificuldades que antigos e novos enfrentam. Trabalhar com jogadores medianos e repatriados (em alguns casos ) é um entrave. Com limitações, o pulo para um futebol "feijão com arroz" sem tempero é inevitável. Torcida e dirigentes exigem, como dizia Gentil Cardoso, que o treinador seja "guia, dê vista aos cegos e muleta aos aleijados".

PERDA No futebol de alto desempenho e vitórias, não há mais paciência para derrotas e irregularidades. Daí, não se formar um bom time sem trepidações. Calendário absurdo esfola fisicamente os jogadores, numa prova de que, mesmo na glória, há perdas no caminho. Aos sobreviventes, as batatas.