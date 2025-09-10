Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

A missão de Palermo

Leia a coluna de Wilton Bezerra desta terça-feira (9)

Escrito por
Wilton Bezerra jogada@svm.com.br
Wilton Bezerra
Legenda: Leia a coluna de Wilton Bezerra desta terça-feira (9)
Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O lendário técnico Gentil Cardoso, criador dos termos "cartola" e "zebra" no futebol, dizia: "É obrigação do treinador saber o que se passa na alma do jogador".

Nessa levada psicológica, o italiano Renato Cesarini entendia que "o futebol entra pelos olhos, passa pela cabeça e desce para os pés".

Com isso, penso no Fortaleza e em seu novo treinador. Embora com seus próprios conceitos, imagino que Palermo conheça as sentenças de Gentil e Cesarini.

Como craque que foi e há dez anos como treinador, deve conhecer a alma do jogador. 

Certamente, sabe, como Cearini, que o futebol se joga com a cabeça.

Acrescentando esses aspectos à sua visão do futebol que se joga hoje, vai que Palermo encontra uma saída neste labirinto em que o Foraleza se meteu.

Temos a informação de que já houve um efeito positivo com a chegada do argentino ao Pici.

Assuntos Relacionados