A missão de Palermo
Leia a coluna de Wilton Bezerra desta terça-feira (9)
O lendário técnico Gentil Cardoso, criador dos termos "cartola" e "zebra" no futebol, dizia: "É obrigação do treinador saber o que se passa na alma do jogador".
Nessa levada psicológica, o italiano Renato Cesarini entendia que "o futebol entra pelos olhos, passa pela cabeça e desce para os pés".
Com isso, penso no Fortaleza e em seu novo treinador. Embora com seus próprios conceitos, imagino que Palermo conheça as sentenças de Gentil e Cesarini.
Como craque que foi e há dez anos como treinador, deve conhecer a alma do jogador.
Certamente, sabe, como Cearini, que o futebol se joga com a cabeça.
Acrescentando esses aspectos à sua visão do futebol que se joga hoje, vai que Palermo encontra uma saída neste labirinto em que o Foraleza se meteu.
Temos a informação de que já houve um efeito positivo com a chegada do argentino ao Pici.