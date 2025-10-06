A grande vitória do Ceará

Não sei se concordam comigo.

Sob qualquer ponto de vista (tático, técnico e individual), o Ceará fez a sua melhor partida do campeonato, na vitória contra o Santos.

Disputou cada palmo de terreno, com uma espécie de fome de seis dias. Fome de bola, claro.

Como se jogasse com raiva, para se redimir de algumas derrotas que doeram.

Não pensem que foi fácil desmontar o Santos, embora o placar não tenha confessado o que houve.

O Ceará fez três e poderia ter feito mais, não fossem as "defesas do travessão" do time paulista. Não estou exagerando.

Quando foi fustigado, o time de Condé aguentou o tranco.

E esse goleiro Bruno Ferreira, hein? Fez uma defesa para concurso.

Imagino se o Ceará jogasse sempre assim. Não tinha pra ninguém.