À Espanha, as batatas

A Espanha jogou. A Argentina trabalhou.

A Espanha teve a posse de bola o tempo todo.

Quem tem a posse de bola controla o jogo e o tempo.

A Espanha mandou na partida ( e na prorrogação ).

Messi faltou ao encontro marcado com a bola.

A Espanha mereceu construir a vitória, antes do gol de Torres, na prorrogação.

O mais importante: a vitória de uma equipe que não recusou ter a posse de bola.

E a bola só obedece a quem a trata bem.