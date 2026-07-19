À Espanha, as batatas
Leia a coluna de Wilton Bezerra
Escrito por
Wilton Bezerra producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 19:37)
A Espanha jogou. A Argentina trabalhou.
A Espanha teve a posse de bola o tempo todo.
Quem tem a posse de bola controla o jogo e o tempo.
A Espanha mandou na partida ( e na prorrogação ).
Messi faltou ao encontro marcado com a bola.
A Espanha mereceu construir a vitória, antes do gol de Torres, na prorrogação.
O mais importante: a vitória de uma equipe que não recusou ter a posse de bola.
E a bola só obedece a quem a trata bem.
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