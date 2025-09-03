A complicada vida do Leão

O Fortaleza não tem vivido um momento de paz.

É preciso muita fala mansa para conter mais complicação.

Depois de Vojvoda, mais um treinador, Renato Paiva, foi para o pelourinho.

O que o tricolor do Pici tinha de consistente - a força da continuidade - ruiu.

Os rígidos critérios usados para contratações foram abandonados.

Pouco resta do futebol jogado até o ano passado.

O escolhido para construir um novo time não partirá do zero.

Mas, isso não significa que será tarefa fácil.

Medo de desafios nunca marcou o destino do Fortaleza.

Agora, mais do que em outras oportunidades, existe o temor de uma queda da série A.

A direção tricolor deve estar torrando os neurônios para encontrar um novo treinador.

Sinceramente, não nos ocorre nenhum nome para o tamanho do problema.

Mas, importante lembrar Epicuro: "Os grandes navegadores devem sua reputação aos temporais e tempestades".

Fica a dica.