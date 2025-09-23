A complexidade do jogo

Muita gente comenta futebol e acha que entende do assunto. A esses, Nelson Rodrigues chamava, ironicamente, de "os entendidos".

Difícil entender esse jogo em sua profundidade. Dar palpite é diferente de compreendê-lo.

A complexidade do ludopédio se dá pela mistura das questões táticas, técnicas e psicológicas.

Os sistemas táticos não explicam sozinhos sucessos ou fracassos de um time de futebol.

Pelo lado psicológico, é preciso suportar as pressões. Impedir que a empolgação ou a irritação nublem a consciência do jogador.

Carlos Drumon de Andrade sentenciou, mais ou menos, assim: "O reino da tranquilidade estará reservado aos que não procuram entender de futebol".

Pelos meus 58 anos de crônica esportiva, acho que manjo (um pouco) do assunto.