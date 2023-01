Árbitro cobrou pênalti

Natural de Jardim, o cabo da Polícia Militar, Toureiro, viveu a maior parte de sua vida na cidade do Crato. Anos 1960.

Depois de obscura fase como goleiro, passou a dar sua contribuição ao desporto cratense como árbitro de futebol.

Para comemorar o aniversário da cidade de Jardim, a prefeitura incumbiu o cabo Toureiro de conseguir um adversário para enfrentar a seleção de Jardim.

Tempo em que nenhum time aceitava jogar na cidade do cabo Toureiro, pela forma hostil como a torcida local tratava os times visitantes.

Depois de muita insistência, o Esporte do Crato resolveu arriscar, por consideração ao árbitro.

O jogo transcorreu normalmente até perto do final, quando o Toureiro marcou um pênalti a favor do Esporte.

Jogadores cratenses, por medo de sofrerem agressão, se recusaram a cobrar a penalidade.

O cabo não contou conversa. Colocou a bola na marca da cal, ordenou que o goleiro fosse para a meta e ele mesmo cobrou e marcou.

Esporte do Crato 1 Seleção de Jardim O, gol do cabo Toureiro, árbitro do jogo.