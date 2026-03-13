Às duras penas, Ceará vence o Maranhão
Confira a coluna desta sexta-feira (13) do comentarista Wilton Bezerra
Ceará "pegou leve" na superioridade diante do Maranhão, no primeiro tempo.
Mandou nas nuvens duas chances de gol com Wendel e Matheus Araújo.
Valeu-se de uma penalidade sobre Matheus Araújo, aos 27 minutos, e abriu a contagem com Zanocelo.
Quando conduzido por Will (ala) e Vaga-Lume (bom atacante), o Maranhão fez um jogo lento, mas organizado.
Aí, vieram as bolas paradas do time maranhense. Lucão, zagueiro, meteu, de cabeça, duas das três bolas na trave que o Ceará tomou.
Veio o segundo tempo. Com fogo nas narinas, quem voltou foi o Maranhão.
Aos 7 minutos, Lucas Santos meteu (pra variar) a terceira bola na trave alvinegra.
O Ceara, simplesmente, sumiu de campo, como que acometido de fadiga total.
Aos 10, Rafael e Vaga-lume tiveram, em ações seguidas, duas chances de empatar. Numa delas, Richard evitou o gol.
Dois minutos depois, o goleiro alvinegro voltou a impedir que Vaga-Lume marcasse o gol.
Foi mesmo que nada Mozart fazer entrar Alex Silva, Richardson, Fernandinho e Lucca. Matheuzinho entrou no início do segundo tempo.
Nem mesmo do cansaço do Maranhão, depois dos 30 minutos, o Ceará tirou proveito. O ataque alvinegro foi de "fritar bolinhos" e engolir o óleo.
O placar de 1 X 0 para o Ceará não foi uma correta confissão do jogo.
Com autoridade e categoria, o Vaga-Lume do Maranhão foi a maior figura do jogo.