'Quero desconstruir a ideia do Ibama ser um órgão punitivo', diz Deodato recém-indicado ao órgão

Prestes a assumir o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no Ceará, Deodato Ramalho já se movimenta para implementar ações em âmbito estadual.

Em entrevista à coluna, o ex-vereador adianta que já pediu audiência com o presidente da Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece), Júnior Castro, para alinhar com prefeitos as políticas que serão implementadas pelo órgão no Ceará.

Uma das prioridades, segundo o futuro superintendente, é "desconstruir a ideia do Ibama ser um órgão punitivo". Para isso, pretende buscar parcerias com as prefeituras para fortalecer a interlocução.

"Esse meu pedido de audiência com a Aprece se insere nesse contexto de pavimentar caminho para construir a imagem de que o Ibama não se resume a um órgão punitivo", explicou.

De acordo com o petista, "o Brasil está vivendo um momento de reconstrução e essa pauta (do Meio Ambiente) é essencial, fundamental".

Deodato cita pontos que irão nortear a gestão no Estado: "diálogo, legalidade, agilidade e transparência".

Indicação

A nomeação no Diário Oficial deve ocorrer nos próximos dias. A informação inicial da definição do ex-parlamentar à frente do Ibama foi publicada pela deputada federal Luizianne Lins (PT) após reunião com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

Além de vereador de Fortaleza pelo PT, Deodato Ramalho também foi secretário do Meio Ambiente na gestão da ex-prefeita Luizianne Lins, em Fortaleza.

