Ex-governadora Izolda Cela vai se filiar ao PSB no domingo (4)

A ex-governadora e atual Secretária Executiva do Ministério da Educação, Izolda Cela, vai se filiar ao PSB no próximo domingo (4), em evento com o senador Cid Gomes. A informação foi confirmada à coluna pelo presidente do PSB Ceará, Eudoro Santana.

Além de Cid, mais de 40 prefeitos devem oficializar a entrada no PSB para concorrer às eleições em outubro próximo.

Veja também

Izolda está sem partido desde as eleições de 2022 quando deixou o PDT, em meio às divergências internas, e encerrou o mandato de governadora sem partido.

A secretária sempre teve o nome ventilado como possível candidata nos últimos pleitos. Apesar do nome da ex-governadora não estar sendo ventilado como candidata, a filiação a recoloca no radar para uma possível aposta em outubro.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil