Crítico da política econômica de Lula, Ciro se reúne com Mercadante e elogia trabalho no BNDES

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT), crítico da política econômica tocada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), se reuniu, nesta sexta-feira (1º), com o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante.

O cearense fez elogios ao trabalho do petista à frente do Banco.

"Me reuni hoje com o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, e sua diretoria, para debater sobre política industrial para o Brasil", disse o ex-governador.

"A atual gestão do Banco tem feito um trabalho importante com o intuito de reindustrializar nosso País", finalizou.

Ciro, que já foi ministro do presidente Lula nos primeiros mandatos, tem se tornado um crítico da gestão petista. O pedetista, inclusive, lançou candidaturas à presidência em 2018 e 2022 contra o projeto do PT no País.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil