Ceará é o terceiro estado do país com menor abstenção nas eleições 2022

Longas filas em diversas seções de votação no Ceará, no último domingo (2), já indicavam que o eleitor cearense tinha priorizado o voto entre as atividades do dia 2 de outubro.

Dados oficiais da apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) indicam que o Ceará atingiu a terceira menor taxa de abstenção entre os estados brasileiros, com 17,46%, ficando atrás apenas de Roraima, com 16,72%, e da Paraíba, com 17,31%.

O índice é abaixo da média nacional, que ficou fixada em 20,24%. O Ceará, portanto, repete o feito de 2020 com uma das mais baixas taxas de abstenção entre os eleitores.

Regiões

Entre as regiões, o Nordeste, que tem sido alvo de ataques xenofóbicos por conta dos resultados eleitorais, apresentou a menor taxa de ausências no dia da eleição: 19,24%.

A região Sudeste, que é a mais populosa do País, foi a mais faltosa, com índice de 21,86%.

Candidatos à presidência da República tentaram senbibilizar o eleitor a ir votar, mas o percentual não sofreu alterações significativas em comparação com os pleitos anteriores. O desafio agora é aumentar as taxas para o segundo turno.

Veja ranking dos Estados

Roraima: 16,72%

Paraíba: 17,31%

Ceará: 17,46%

Distrito Federal: 17,61%

Piauí: 17,7%

Rio Grande do Norte: 18,18%

Pernambuco: 18,21%

Sergipe: 18,36%

Santa Catarina: 18,46%

Tocantins: 18,55%

Paraná: 19,5%

Amapá: 19,52%

Rio Grande do Sul: 19,79%

Amazonas: 20,15%

Espírito Santo: 20,77%

Pará: 21,23%

Bahia: 21,35%

São Paulo: 21,63%

Goiás: 21,73%

Mato Grosso do Sul: 22,1%

Maranhão: 22,21%

Minas Gerais: 22,29%

Alagoas: 22,39%

Acre: 22,44%

Rio de Janeiro: 22,76%

Mato Grosso: 23,4%

Rondônia: 24,66%

