Vitória do Ferroviário força Ceará a vencer Clássico-Rei; Veja cenário para classificação no Grupo C

O Ferroviário venceu a segunda seguida na Copa do Nordeste ao superar a Jacuipense por 1x0 no Presidente Vargas nesta terça-feira (7) e se aproximou da classificação para a 2ª Fase. Com 6 pontos, o Ferrão assumiu a vice-liderança do Grupo C, deixando o América/RN em 3º com 4 e o Ceará em 4º com apenas um, restando apenas duas rodadas. O Sport lidera o grupo com 6 e ainda joga na rodada, contra o Retrô, na Ilha do Retiro.

O América perdeu para o ABC por 3x0 e tem o mesmo número de jogos do Ferrão, enquanto o Ceará faz o Clássico-Rei com o Fortaleza nesta quarta-feira no complemento da 3ª rodada.

Classificação do Grupo C

Legenda: Cenário do Grupo C da Copa do Nordeste após vitória do Ferroviário Foto: Reprodução / srgoool

Pressão no Ceará

Ou seja, a vitória coral força o Ceará a vencer o Clássico-Rei para manter as chances de classificação.

Para o Ceará, encerrar a 3ª rodada com 4 pontos é fundamental para lutar pela 2ª colocação com Ferroviário e América nas duas rodadas finais.

Se empatar, vai a 2 pontos e teria que tirar 4 pontos em duas rodadas, e se perder, se mantém com 1 e teria que tirar 5 pontos em duas rodadas.

Veja os jogos que faltam para Ceará, Ferroviário e América:

3ª rodada

Ceará x Fortaleza

8/04 - 21h30 - Castelão

4ª rodada

Ceará x Jacuipense

14/04 - 21h30 - Castelão

Ferroviário x Retrô

15/04 - 19h30 - Presidente Vargas

América-RN x Fortaleza

16/04 - 19h - Arena das Dunas

5ª rodada

Maranhão x Ceará

29/04 - Castelão (MA)

ABC x Ferroviário

29/04 - Frasqueirão

Retrô x América-RN

29/04 - Arena de Pernambuco