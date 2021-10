Veja quem pode integrar o elenco do Ceará ao fim do Campeonato de Aspirantes

O Ceará tem uma relação muito especial com o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, com boas participações na competição. Não é à toa que o Vozão foi campeão em 2020 e está muito próximo do bi-campeonato em 2021, ao bater o Grêmio no jogo de ida por 2 a 1 no Vovozão.

A competição tem sido muito importante para a visibilidade do clube no cenário nacional e revelar atletas para o time profissional.

O técnico Daniel Azambuja comentou sobre as participações do Ceará no Brasileiro de Aspirantes.

Daniel Azambuja Técnico do Ceará de Aspirantes O principal compromisso nosso aqui nessa competição é estar fortalecendo esse final de trabalho da base e fazer a transição para a equipe profissional. O mérito de estarmos chegando nessa final é todo dos jogadores. Eles compraram a ideia junto com a comissão e diretoria, e estamos conseguindo atingir todos os nossos objetivos

Visibilidade

No ano passado, quando foi campeão, o lateral-direito Buiú, o zagueiro Gabriel Lacerda, o lateral-esquerdo Kelvyn, o volante Geovane e os atacantes Saulo e Rick foram muito bem. Deles, Lacerda, Kelvyn e Saulo ajudaram muito o Vovô na Série A de 2020, enquanto Buiú, Geovane e Rick em 2021.

O grupo que disputa o Brasileiro de Aspirantes conta com jogadores já dos profissionais, como o goleiro André Luiz, o zagueiro Klaus, os volantes Willian Oliveira e Pedro Naressi, o lateral-esquerdo Alessandro e o atacante Hélio Borges.

Todos eles têm potencial para voltarem a integrar o time profissional do Vovô em caso de necessidade.

E as jóias da base?

Alguns deles já integraram o elenco do Alvinegro durante o Campeonato Cearense 2021. Foram os casos do zagueiro Alan, dos meias Marco Antônio e Matheus Indio e dos atacantes João Castro, André Magno e João Victor, que estão jogando o Brasileiro de Aspirantes.

Legenda: O meia Marco Antônio tem 3 gols no Brasileiro de Aspirantes e é um dos principais destaques na campanha do Vovô Foto: Stephan Eilert/CearaSC.com

E durante a competição, nomes como o meia Léo Rafael, Jhoninha e o atacante Cristiano apareceram bem.

Assim, as principais apostas são os zagueiro Alan, o meia Marco Antônio e o atacante Cristiano. Os dois últimos são os artilheiros da equipe do Brasileiro Sub-23 com 3 gols.