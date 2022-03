Veja o que o Ceará precisa para ser líder de seu grupo e da classificação geral da Copa do Nordeste

O Ceará venceu bem o CSA por 2 a 0 no Castelão no último sábado (5) e garantiu uma vaga na 2ª Fase da Copa do Nordeste. Agora, os objetivos do Vovô para a última rodada da 1ª Fase da Copa do Nordeste é garantir tanto a liderança do Grupo B, quando a geral, que dará vantagem a ele até o fim da competição caso vá avançando. No dia 19, o Vovô enfrenta o Campinense, às 17h45 no estádio Amigão, em Campina Grande, pela 8ª e última rodada da 1ª Fase.

Se o Ceará, que lidera o Grupo B com 15 pontos, confirmar a liderança ao fim da 8ª rodada, será mandante nas quartas de finais em jogo único contra o 4º colocado de sua chave, que podem ser Botafogo (3º com 12 pontos), Náutico (4º com 11), Bahia (5º com 10), Sousa/PB (6º com 10) ou Altos/PI (7º com 9). Hoje o adversário do Vovô seria o Náutico, que é o 4º colocado.

A única vantagem que o Ceará teria nas quartas de finais é mandar o jogo em casa, já que um empate levará a decisão para os pênaltis.

Caso avance para a semifinal, o critério é o mesmo, com a classificação geral sendo determinante para o mando em jogo único.

Para decisão, que será em dois jogos, o líder da classificação geral fará o 2º jogo em casa.

Legenda: O Ceará venceu o CSA por 2 a 0 no Castelão e chega em boa situação para garantir a liderança do Grupo B e a geral da Copa o Nordeste Foto: KID JUNIOR

Confira os cenários para cada objetivo do Vovô

Liderança do Grupo B

Hoje o Vovô tem 15 pontos, e tem como principais perseguidores, o CRB com 14 e o Botafogo/PB com 12. O detalhe é que o time alagoano tem um jogo a menos, a ser disputado na quinta-feira (10), fora de casa, contra o Atlético/BA no estádio Carneirão, às 20 horas.

Se vencer...

Caso o CRB vença, irá a 17 pontos, com o Ceará precisando vencer o Campinense para chegar a 18 e torcer para que o time alagoano pelo menos empate com o Fortaleza no Castelão.

Como o Botafogo/PB tem 12 pontos, ultrapassar o Alvinegro cearense é improvável. O Belo teria que vencer o Sampaio Corrêa fora de casa, o Ceará perder e ainda tirar um saldo de 7 gols.

Se empatar...

O Vozão só seria líder ao fim da 8ª rodada com um empate contra o Campinense, caso o CRB no máximo empate os dois jogos que terá (Atlético/BA e Fortaleza).

Se perder...

Em caso de derrota para o time paraibano, o CRB pode no máximo empatar um jogo.

Liderança geral

O Ceará disputa a liderança geral da Copa do Nordeste com 3 clubes. Além dos dois citados de seu Grupo, CRB e Botafogo/PB, há o Fortaleza, líder do Grupo A com 13 pontos.

Como o Tricolor de Aço enfrenta o CRB na última rodada, o cenário para o Ceará é interessante.

Se vencer...

Se o Ceará vencer o Campinense e o CRB vencer o jogo atrasado contra o Atlético/BA, um empate entre o time alagoano e Fortaleza é suficiente para dar a liderança geral ao Vozão.

Se empatar...

Em caso de empate no estádio Amigão, o CRB precisa empatar os dois jogos. Se isso acontecer, o Fortaleza também não ultrapassa o Ceará.

Se perder...

Já em caso de derrota, o CRB só poderia somar mais um ponto e teria que ser diante do Leão no Castelão, já que se o Fortaleza vencer e o Ceará perder, ultrapassaria o Vozão.