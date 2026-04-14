Veja cenários para o Ceará só depender de sí na última rodada da Copa do Nordeste

O Ceará fez sua parte e venceu o Jacuipense-BA por 4x1 na noite desta terça-feira no Presidente Vargas, chegando assim, vivo para a última rodada da 1ª Fase da Copa do Nordeste.

Com a vitória, o Vovô chegou aos 7 pontos na vice-liderança, deixando o Ferroviário com 6. Mas o Ferrão ainda joga na rodada, amanhã contra o Retrô, no PV, às 19h30.

Classificação após vitória do Ceará

Legenda: Classificação do Grupo C após vitória do Ceará diante do Jacuipense na abertura da 4ª rodada Foto: Reprodução / srgoool

Números importantes

O Vovô tem 7 pontos, 8 gols marcados, 5 sofridos e um saldo de 3.

Já o Ferroviário, 6 pontos, 4 gols marcados e 3 sofridos, com saldo de um.

Esses números são muito importantes para critério de desempate em caso de igualdade de pontos ganhos.

O Sport, líder com 9 pontos, também ainda joga na 4ª rodada, contra o Maranhão na Ilha do Retiro, e deve garantir matematicamente a vaga ao fim a partida. Mas se o Leão perder, ele entra na briga com Ceará e Ferroviário.

Se o Ferroviário perder

Caso o Ferroviário perca, se mantém com 6 pontos e o Ceará termina a 4ª rodada na 2ª colocação, com 7 pontos.

O Vovô iria dependendo só de si contra o Maranhão para avançar.

Se o Ferroviário empatar

Em caso de empate, os dois clubes terminam a rodada com 7 pontos, mas o Ceará se mantém na frente do Ferroviário pelo saldo de gols, que é maior (3 a 1), terminando a rodada em 2º.

Se o Ferroviário vencer

Se o Ferrão vencer, vai a 9 pontos e abre dois para o Ceará. É o único cenário que o Ceará iria para a última rodada atrás do time coral e dependendo de um tropeço dele na última rodada.

Jogos de Ceará e Ferroviário na última rodada:

Maranhão x Ceará

29/04 - 21:30 - Castelão (MA)

ABC x Ferroviário

29/04 - 21:30 - Frasqueirão (RN)