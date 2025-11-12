Diário do Nordeste
Veja as seleções que podem garantir vaga na Copa do Mundo 2026 nesta Data Fifa

Até então, 28 equipes estão classificadas, restando 20 vagas

Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 15:28)
Legenda: Portugal pode garantir vaga na Copa do Mundo de 2026 se vencer um de seus dois jogos nesta Data-FIFA
Foto: Maciej Rogowski Photo / shutterstock.com

A Data Fifa de novembro, que vai do dia 13 ao dia 18, definirá mais 14 vagas para a Copa do Mundo de 2026, que terá 48 seleções.

Até então, 28 já estão classificadas para o Mundial, que será nos Estados Unidos, Canadá e México. Assim, restarão apenas 6 vagas, que serão definidas na Repescagem Mundial em março. 

As Eliminatórias em disputa são na América do Norte e Central, Europa, África e Ásia. Na América do Sul, garantiram vaga: Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai e Uruguai.

Confira quem pode se classificar nesta Data-FIFA:

África

Quatro seleções tem chances de garantir uma vaga a repescagem mundial via Eliminatória Africana: Nigéria, Gabão, Camarões a República Democrática do Congo.

Legenda: A Nigéria garatiu vaga na repescagem da África de forma dramática e ganha força para vaga na Copa do Mundo 2026
Foto: Vlad1988 / Shutterstock.com/pt/

No dia 13, se enfrentam Nigéria x Gabão e Camarões x República Democrática do Congo em jogo único no Marrocos. Os vencedores farão a decisão em jogo único, também no Marrocos. Quem vencer, irá para a repescagem mundial.

Nove seleções africanas já estão garantidas no Mundial: Senegal, Costa do Marfim, África do Sul, Cabo Verde, Gana, Argélia, Egito, Marrocos e Tunísia.

Europa

Só a Inglaterra está garantida na Copa do Mundo entre os europeus e 39 seleções ainda buscam a vaga. 

Nesta Data-FIFA, 5 seleções que lideram seus grupos podem confirmar vaga com uma vitória: França, Portugal, Holanda, Bélgica e Croácia. Outros 5 'líderes' precisam de mais pontos, como Alemanha, Suíça, Dinamarca, Áustria e Noruega e podem garantir a vaga na última rodada. 

Legenda: A França de Mbappé pode garantir vaga na Copa do Mundo já no 1º jogo da Data FIFA
Foto: Victor Velter / Shutterstock.com

Correm por fora, ainda na luta pela liderança: Eslováquia, Irlanda do Norte, Kosovo, Escócia, Ucrânia, Islândia, Turquia, Hungria, Irlanda, Polônia, Bósnia, Romênia, Itália, Macedônia do Norte, Gales e República Tcheca.

As 12 segundas colocadas, mais 4 seleções vindas da última Liga das Nações, jogarão uma repescagem que dará 4 vagas para a Copa do Mundo 2026.

Jogos das Seleções que podem garantir vaga com uma vitória na Data-FIFA:

Jogos da França

França x Ucrânia (dia 13)
Azerbaijão x França (dia 16)

Jogos de Portugal

Irlanda x Portugal (dia 13)
Portugal x Armênia (dia 16)

Jogos da Croácia

Croácia x Ilhas Faroe (dia 14)
Montenegro x Croácia (dia 17)

Jogos da Holanda

Polônia x Holanda (dia 14)
Holanda x Lituânia (dia 17)

Jogos da Bélgica

Cazaquistão x Bélgica (dia 15)
Bélgica x Liechtenstein (dia 17)

Concacaf

As duas rodadas nesta Data-FIFA definirão os 3 classificados diretamente e os dos melhores segundo colocados para a repescagem mundial.

Legenda: A Seleção de Curacao está próxima de garantir vaga em sua primeira Copa do Mundo
Foto: Tim Warner / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Disputam as vagas: Suriname, Panamá, El Salvador, Guatemala, Curaçao, Jamaica, Honduras, Costa Rica, Haiti, Nicarágua e Trinidad e Tobago.

O garantidos são os anfitriões da Copa: Estados Unidos, Canadá e México.

5ª rodada - Dia 13

Suriname x El Salvador
Bermuda x Curacao
Trinidad e Tobago x Jamaica
Guatemala x Panamá
Haiti x Costa Rica
Nicarágua x Honduras

6ª rodada - Dia 18

Costa Rica x Honduras
Guatemala x Suriname
Haiti x Nicarágua
Jamaica x Curacao
Panamá x El Salvador
Trinidad e Tobago x Bermuda

Ásia

Na Ásia, Emirados Árabes e Iraque duelam em dois jogos nesta Data-FIFA - o primeiro jogo será no dia 13, em Abu Dhabi, e a volta no dia 18, em Basrah, no Iraque - por uma vaga na repescagem internacional.

Legenda: O Iraque faz dois confrontos decisivos com os Emirados Àrabes nesta Data-FIFA por vaga na repescagem mundial
Foto: AHMAD AL-RUBAYE / AFP

Oito países estão classificados pela Ásia: Japão, Irã, Uzbequistão, Coreia do Sul, Jordânia, Austrália, Catar e Arábia Saudita.

Repescagem Mundial

A Repescagem Mundial será de 23 a 31 de março de 2026 por seis seleções por duas vagas.

Duas seleções já estão garantidas na repescagem: Nova Caledônia e Bolívia. Ainda serão definidos dois representantes da América do Norte, um da África e um da Ásia.

