Última rodada do Cearense Série B terá disputas pela liderança, playoffs das quartas e rebaixamento

A útima rodada da 1ª Fase da Série B do Campeonato acontece na quarta-feira (13), com disputas abertas pela liderança, playoffs das quartas e do rebaixamento. Dos 10 clubes na disputa, apenas o Atlético Cearense já está matematicamente no playoff do rebaixamento e o Itapipoca matematicamente classificado para a semifinal.

Os outros oito, ainda tem objetivos, mas nem todos jogarão na 10ª rodada, por já terem feito os 8 jogos: Crato, lider do Grupo A e Crateús, vice-lider do Grupo B. Os dois terão que 'secar' seus adversários na luta por seus objetivos.

No mais, Icasa, Guarani de Juazeiro, Caucaia, Guarany de Sobral, Barbalha, Cariri estarão em campo e dependem das suas forças por seus objetivos.

Jogos:

Legenda: Jogos da 10ª rodada da Série B Cearense Foto: Reprodução / FCF

Veja o que está em jogo na 10ª rodada:

Grupo A

Legenda: Classificação do Grupo A da Série B do Cearense Foto: Reprodução / FCF

Crato e Icasa disputam a liderança do Grupo A e a vaga direta na semifinal. O Azulão tem 15 pontos, enquanto o Icasa tem 13. Mas como o Azulão não joga na rodada, terá que secar o Verdão do Cariri contra o Guarani de Juazeiro, no clássico. Em caso de empate, o Crato avança como líder. Se o Icasa vencer, terminará o grupo A como líder. Quem terminar em 2º do Grupo A terá que jogar os playoffs das quartas de final.

Três times disputam a 3ª colocação que dá vaga nas quartas e buscam fugir das duas vagas no playoff do rebaixamento: Guarani de Juazeiro, com 8 pontos, além de Cariri e Barbalha, com 7.

O detalhe é que Cariri e Barbalha se enfrentam, enquanto o Leão do Mercado enfrenta o Icasa. Para o Leão do Mercado, que tem 8 pontos, uma vitória o garante nas quartas. Se empatar, precisa torcer para que Cariri e Barbalha também empatem.

Para Cariri e Barbalha, quem vencer garante vaga nas quartas caso o Guarani não vença o Icasa.

Vale lembrar que o 4º e 5º colocados irão para o playoff do rebaixamento. Ou seja, dois entre Guarani, Cariri e Barbalha, terão que lutar para não cair.

Grupo B

Legenda: Classificação do Grupo B da Série B do Cearense Foto: Reprodução / FCF

No Grupo B, o Itapipoca já está garatido na liderança com 15 pontos. O Crateús tem 13, mas não joga na rodada. A situação do Indio é curiosa, já que ele pode tanto ser 2º ou 3º e ir para o playoff das quartas, ou amargar uma ida ao playoff do rebaixamento.

Os rivais do Crateús são Guarani de Sobral (10) e Caucaia (10), O trunfo do Crateús é o saldo de gols: 6. Mesmo que o Cacique do Vale e a Raposa Metropolitana vençam, os saldos dos dois são bem inferiores: 2 e -5.

Assim, a disputa de Guarany e Caucaia deve ser pela 3ª colocação e evitar ir para o playoff do rebaixamento, onde já está o Atlético.

Como o saldo do Guarany é maior, se ele vencer o Itapipoca, garante vaga nas quartas, independente do resultado do Caucaia. Para o Caucaia, é vencer e torcer por um tropeço do Cacique do Vale.