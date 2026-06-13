Tirol e Atlético são eliminados da Série D e Ferroviário vence e aguarda adversário na 2ª Fase

Neste sábado (13), foi disputada a última rodada do Grupo A7 da Série D, com dois times cearenses sendo eliminados: Tirol e Atlético.

Os dois perderam seus jogos e não conseguiram terminar a 1ª Fase do G4. A Coruja perdeu para o Piauí por 2x1 no Albertão, enquanto a Águia perdeu para o Altos por 3x2 no Lindolfo Monteiro.

A combinação eliminou o Tirol, que disputava diretamente com o Altos.

O time piauiense terminou em 4º com 11 pontos, deixando o Tirol com 10 em 5º e o Atlético em 6º com 6.

Ferroviário vence

Já classificado com antecedência, o Ferroviário venceu o Fluminense/PI por 1x0 no PV, gol de Thomas Luciano aos 46 do 1º tempo.

O Ferrão terminou na liderança com 21 pontos e aguarda adversário que vem do Grupo A8, que será Maguary-PE, Sousa/PB ou Central/PE. A rodada deste grupo será disputada no domingo (14).

Com 21 pontos, o Ferrão pode ter uma das melhores campanhas da 1ª Fase e a classificação geral é critério para definir adversários no mata-mata e mando de campo no jogo de volta.

No momento, apenas Gama/DF (26 pontos) e Capital/DF (23) tem campanhas superiores ao Ferroviário. No domingo, 7 grupos terão a última rodada e alguns clubes podem superar a pontuação coral.