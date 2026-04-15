Times tradicionais correm risco de rebaixamento na Série B Cearense restando 5 rodadas; veja análise

A Série B do Campeonato Cearense em 2026 é uma das edições mais pesadas, com participantes tradicionais na 1ª Divisão. E restando apenas 5 rodadas para o fim da 1ª Fase, alguns destes times correm risco de rebaixamento. Quatro dos 10 participantes jogarão o playoff para evitar o rebaixamento para a Série C.

E restando 5 rodadas, Guarany de Sobral, Guarany de Juazeiro, Atlético Cearense - que está na Série D do Brasileiro - e Barbalha estão na 4ª e 5ª colocações dos grupos e jogariam hoje o playoff.

Classificação da Série B Cearense

Legenda: Barbalha e Guarani de Juazeiro estão nas colocações do playoff do rebaixamento Foto: Reprodução / FCF

Legenda: Guarany de Sobral e Atlético estão nas colocações do playoff do rebaixamento Foto: Reprodução / FCF

Cenários dos ameaçados

O Guarany de Sobral, que voltou para a Série B este ano, é um dos mais tradicionais do Interior, jogou a Série A Cearense 49 vezes e foi vice-campeão em 2010. O time tem apenas 4 pontos no Grupo B.

O Leão do Mercado, que foi vice-campeão cearense em 2011, vem de goleada sofrida para o rival Icasa e ainda não venceu em 4 rodadas.

Já o Atlético Cearense, que disputa paralelamente a Série D do Brasileiro, perdeu para o Itapipoca por 3x2 com um jogador a mais. Assim, é o último colocado do Grupo B com 3 pontos em 5 rodadas.

As situações de Guarani de Juazeiro e Atlético Cearense são as mais dramáticas. Os dois só evitarão o quadrangular do rebaixamento se alcançarem no mínimo, a 3ª colocação de seus grupos.

A verdade é que para os 4 mais ameaçados, os alvos são Cariri no Grupo A e Crateús no Grupo B. Icasa e Crato no A, Itapipoca e Caucaia no B fazem campanhas consistentes e devem avançar de fase, deixando apenas uma vaga em disputa.