Time B deu conta do recado no Nordestão, mas nas semifinais, Leão terá que usar força máxima

O Fortaleza avançou com justiça para as semifinais da Copa do Nordeste. O Leão exerceu seu favoritismo e venceu o Confiança por 2x1 na noite desta quinta-feira (7), na Arena Batistão, em Aracaju (SE). Os gols foram de Vitinho e Miritello, evidenciando o grande momento da dupla.

Agora, o Leão fará as semifinais da Copa do Nordeste contra o Sport. As data base dos jogos são nos dias 20 e 27, com o jogo de ida sendo no Castelão e a volta na Ilha do Retiro.

Até lá, Carpini pode repensar a estratégia de time reserva que ele tem utilizado até então na Copa do Nordeste, priorizando a Série B. Se nos 3 jogos da 1ª Fase e no jogo das quartas a formação foi reserva, no máximo com alguns titulares em campo - hoje foram Vinicius Silvestre, Gazal e Miritello - para as semfinais, com dois jogos pesados, o clube terá que utilizar força máxima.

Na 1ª Fase e quartas a estratégia foi a certa e deu certo - a fragilidade do adversário de hoje também ajudou na escolha para o jogo eliminatório - dois jogos com o Sport têm outro peso. Afinal, vale vaga na decisão.

Ainda que os dois jogos em questão estejam entre 3 partidas da Série B, contra o Ceará - dia 17 - e Londrina - dia 23 - e Athletic - dia 30 - o esforço por uma vaga na final do regional precisa ser feito.