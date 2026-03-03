Tabela detalhada da Série B Cearense é divulgada; veja análise da competição
A competição terá 10 times e começa este mês
A Federação Cearense de Futebol publicou nesta segunda-feira (2) a tabela detalhada da Série B do Campeonato Cearense 2026. Com dez equipes na disputa, a Segunda Divisão estadual tem início no dia 14 de março. O torneio começará praticamente um mês e meio mais tarde em comparação ao ano passado.
Os 10 participantes são:
Barbalha, Cariri, Crato, Guarani e Icasa (Grupo A).
Itapipoca, Caucaia, Atlético, Crateús e Guarany de Sobral (Grupo B).
Atrativos
A competição tem atrativos, com três pesos pesados do futebol cearense: o a volta do Guarany de Sobral - vice-campeão da Série C Cearense e Guarani de Juazeiro e Icasa, que fazem o clássico do Cariri. O Verdão do Cariri, aliás, chega cercado de expectativas após ganhar ação da CBF e permitir investimentos para conquistar o acesso.
O Icasa, treinado por Raimundinho, tem jogadores conhecidos como Guidio, Salvador, Max Oliveira, Rogério, Cássio, todos que disputaram a Série A do Cearense este ano.
O Guarany de Sobral contratou Boiadeiro como técnico. O ex-lateral-direito que fez história no Ceará como jogador, terá a missão de comandar o Cacique do Vale no retorno a segundona. O elenco, jogadores experientes no futebol cearense, como Gleryston, ex-Maracanã e Quixadá, Rodrigo Mancha, ex-Crato e Itapipoca.
O Guarani de Juazeiro é treinado por Danilo Brito e conta com um grupo jovem para surpreender os favoritos.
Sobre os demais clubes - Barbalha, Cariri, Crato, Itapipoca, Caucaia, Atlético e Crateús - todos estiveram recentemente na elite do futebol cearense, tornando a competição atrativa e competitiva.
Regulamento
Nesta edição, o regulamento do ano anterior foi mantido. Os dez clubes participantes foram divididos em dois grupos de cinco equipes cada. As equipes de cada grupo se enfrentarão entre si em jogos de ida e volta.
Os dois clubes posicionados em 1º lugar de cada grupo avançarão direto para a 3ª Fase (Semifinal). Enquanto os clubes posicionados em 2º e 3º lugar de cada grupo classificam-se para a 2ª Fase da Competição (Quartas de Final).
Ao final da 1ª fase, os clubes colocados nas posições de 4º e 5º lugares dos grupos A e B, se enfrentam em jogo único no confronto. O 4º colocado de um grupo enfrenta o 5º do outro.
Tabela completa
1ª rodada
14/03
Barbalha x Crato - Inaldão - 16h
Caucaia x Crateús - Raimundão - 16h
15/03
Guarani (J) x Cariri - Arena Romeirão - 16h
Itapipoca x Atlético - Perilão - 16h
2ª rodada
21/03
Cariri x Icasa - Arena Romeirão - 17h
Crateús x Itapipoca - Jumelão - 16h
22/03
Crato x Guarani (J) - Mirandão - 16h30
Atlético x Guarany (S) - Presidente Vargas - 15h
3ª rodada
28/03
Icasa x Barbalha - Arena Romeirão - 17h
Crateús x Atlético - Jumelão - 16h
29/03
Guarany (S) x Caucaia - Junco - 17h
Crato x Cariri - Mirandão - 16h30
4ª rodada
04/04
Guarany (S) x Crateús - Junco - 18h
Barbalha x Guarani (J) - Inaldão - 16h
05/04
Icasa x Crato - Arena Romeirão - 17h
Caucaia x Itapipoca - Raimundão - 16h
5ª rodada
08/04
Atlético x Caucaia - Presidente Vargas - 15h
11/04
Cariri x Barbalha - Arena Romeirão - 17h
Itapipoca x Guarany (S) - Perilão - 16h
12/04
Guarani (J) x Icasa - Arena Romeirão - 16h
6ª rodada
15/04
Atlético x Itapipoca - Presidente Vargas - 15h
18/04
Cariri x Guarani (J) - Arena Romeirão - 17h
Crateús x Caucaia - Jumelão - 16h
19/04
Crato x Barbalha - Mirandão - 16h30
7ª rodada
22/04
Guarany (S) x Atlético - Junco - 20h
25/04
Icasa x Cariri - Arena Romeirão - 17h
26/04
Guarani (J) x Crato - Arena Romeirão - 16h
Itapipoca x Crateús - Perilão - 16h
8ª rodada
29/04
Atlético x Crateús - Presidente Vargas - 15h
02/05
Cariri x Crato - Arena Romeirão - 17h
Caucaia x Guarany (S) - Raimundão - 16h
03/05
Barbalha x Icasa - Inaldão - 16h
9ª rodada
09/05
Crateús x Guarany (S) - Jumelão - 16h
10/05
Crato x Icasa - Mirandão - 16h30
Guarani (J) x Barbalha - Arena Romeirão - 16h
Itapipoca x Caucaia - Perilão - 16h
10ª rodada
16/05
Icasa x Guarani (J) - Arena Romeirão - 17h
Barbalha x Cariri - Inaldão - 17h
Guarany (S) x Itapipoca - Junco - 17h
Caucaia x Atlético - Raimundão - 17h
Datas Fases Finais:
Quadrangular do Rebaixamento (20/05)
Quartas (20/05)
Semifinal (24/05 e 31/05)
Final (7/06 e 14/06)