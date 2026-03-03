Tabela detalhada da Série B Cearense é divulgada; veja análise da competição

A Federação Cearense de Futebol publicou nesta segunda-feira (2) a tabela detalhada da Série B do Campeonato Cearense 2026. Com dez equipes na disputa, a Segunda Divisão estadual tem início no dia 14 de março. O torneio começará praticamente um mês e meio mais tarde em comparação ao ano passado.

Os 10 participantes são:

Barbalha, Cariri, Crato, Guarani e Icasa (Grupo A).

Itapipoca, Caucaia, Atlético, Crateús e Guarany de Sobral (Grupo B).

Atrativos

A competição tem atrativos, com três pesos pesados do futebol cearense: o a volta do Guarany de Sobral - vice-campeão da Série C Cearense e Guarani de Juazeiro e Icasa, que fazem o clássico do Cariri. O Verdão do Cariri, aliás, chega cercado de expectativas após ganhar ação da CBF e permitir investimentos para conquistar o acesso.

O Icasa, treinado por Raimundinho, tem jogadores conhecidos como Guidio, Salvador, Max Oliveira, Rogério, Cássio, todos que disputaram a Série A do Cearense este ano.

O Guarany de Sobral contratou Boiadeiro como técnico. O ex-lateral-direito que fez história no Ceará como jogador, terá a missão de comandar o Cacique do Vale no retorno a segundona. O elenco, jogadores experientes no futebol cearense, como Gleryston, ex-Maracanã e Quixadá, Rodrigo Mancha, ex-Crato e Itapipoca.

O Guarani de Juazeiro é treinado por Danilo Brito e conta com um grupo jovem para surpreender os favoritos.

Sobre os demais clubes - Barbalha, Cariri, Crato, Itapipoca, Caucaia, Atlético e Crateús - todos estiveram recentemente na elite do futebol cearense, tornando a competição atrativa e competitiva.

Legenda: O Guarany de Sobral é uma das atrações em seu retorno à Série B Foto: Divulgação / guaranydesobralce

Regulamento

Nesta edição, o regulamento do ano anterior foi mantido. Os dez clubes participantes foram divididos em dois grupos de cinco equipes cada. As equipes de cada grupo se enfrentarão entre si em jogos de ida e volta.

Os dois clubes posicionados em 1º lugar de cada grupo avançarão direto para a 3ª Fase (Semifinal). Enquanto os clubes posicionados em 2º e 3º lugar de cada grupo classificam-se para a 2ª Fase da Competição (Quartas de Final).

Ao final da 1ª fase, os clubes colocados nas posições de 4º e 5º lugares dos grupos A e B, se enfrentam em jogo único no confronto. O 4º colocado de um grupo enfrenta o 5º do outro.

Tabela completa

1ª rodada

14/03

Barbalha x Crato - Inaldão - 16h

Caucaia x Crateús - Raimundão - 16h

15/03

Guarani (J) x Cariri - Arena Romeirão - 16h

Itapipoca x Atlético - Perilão - 16h

2ª rodada

21/03

Cariri x Icasa - Arena Romeirão - 17h

Crateús x Itapipoca - Jumelão - 16h

22/03

Crato x Guarani (J) - Mirandão - 16h30

Atlético x Guarany (S) - Presidente Vargas - 15h

3ª rodada

28/03

Icasa x Barbalha - Arena Romeirão - 17h

Crateús x Atlético - Jumelão - 16h

29/03

Guarany (S) x Caucaia - Junco - 17h

Crato x Cariri - Mirandão - 16h30

4ª rodada

04/04

Guarany (S) x Crateús - Junco - 18h

Barbalha x Guarani (J) - Inaldão - 16h

05/04

Icasa x Crato - Arena Romeirão - 17h

Caucaia x Itapipoca - Raimundão - 16h

5ª rodada

08/04

Atlético x Caucaia - Presidente Vargas - 15h

11/04

Cariri x Barbalha - Arena Romeirão - 17h

Itapipoca x Guarany (S) - Perilão - 16h

12/04

Guarani (J) x Icasa - Arena Romeirão - 16h

6ª rodada

15/04

Atlético x Itapipoca - Presidente Vargas - 15h

18/04

Cariri x Guarani (J) - Arena Romeirão - 17h

Crateús x Caucaia - Jumelão - 16h

19/04

Crato x Barbalha - Mirandão - 16h30

7ª rodada

22/04

Guarany (S) x Atlético - Junco - 20h

25/04

Icasa x Cariri - Arena Romeirão - 17h

26/04

Guarani (J) x Crato - Arena Romeirão - 16h

Itapipoca x Crateús - Perilão - 16h

8ª rodada

29/04

Atlético x Crateús - Presidente Vargas - 15h

02/05

Cariri x Crato - Arena Romeirão - 17h

Caucaia x Guarany (S) - Raimundão - 16h

03/05

Barbalha x Icasa - Inaldão - 16h

9ª rodada

09/05

Crateús x Guarany (S) - Jumelão - 16h

10/05

Crato x Icasa - Mirandão - 16h30

Guarani (J) x Barbalha - Arena Romeirão - 16h

Itapipoca x Caucaia - Perilão - 16h

10ª rodada

16/05

Icasa x Guarani (J) - Arena Romeirão - 17h

Barbalha x Cariri - Inaldão - 17h

Guarany (S) x Itapipoca - Junco - 17h

Caucaia x Atlético - Raimundão - 17h

Datas Fases Finais:

Quadrangular do Rebaixamento (20/05)

Quartas (20/05)

Semifinal (24/05 e 31/05)

Final (7/06 e 14/06)