Série D: O que está em jogo para Ferroviário, Tirol e Atlético na última rodada da 1ª Fase

Ferroviário, Tirol e Atlético entram em campo neste sábado (13), pela última rodada da 1ª Fase da Série D. O Grupo A7 é um dos 10 grupos que ainda vão se definir no fim de semana. Outros 10 grupos, incluindo o de Iguatu e Maracanã, já foram definidos, com os dois já conhecendo seus adversários na 2ª Fase.

Assim, ao fim da rodada, o Ferroviário conhecerá seu adversário na 2ª Fase - será Maguary-PE, Sousa/PB ou Central/PE do Grupo A8 - e quem se classificar de Tirol e Atlético também.

Legenda: Ferroviário, Tirol e Atlético entram em campo neste sábado pela Série D Foto: Reprodução / CBF

Mas o que está em jogo para Ferroviário, Tirol e Atlético?

Ferroviário

O Ferrão, já classificado como líder, enfrenta o Fluminense/PI no PV, às 16 horas. A partida é importante para o Tubarão da Barra pelo critério de pontos acumulados que definem adversário nos mata-mata mais avançados.

O Ferroviário tem 18 pontos, e se vencer, chegar aos 21. Dois clubes já tem pontuação superior - Gama com 23 e Capital-DF 26 - mas já jogaram e terminaram como líderes de suas chaves.

Assim, o Ferrão tem potencial para ter a 3ª melhor campanha se vencer seu jogo.

Ou seja, ter uma das melhores campanhas na classificação geral fará o Ferroviário enfrentar quem tenha somado menos pontos entre os classificados.

Tirol

Para o Tirol, que defende a 4ª colocação e visita o Piaui, no Albertão, às 16 horas, só a vitória interessa. Se vencer, estará classificado sem depender de outros resultados.

Se empatar, o Altos não pode vencer o Atlético no Lindolfo Monteiro, já que ultrapassaria o time cearense no número de vitórias. Se o Tirol perder, tem que torcer para o Altos empatar.

Atlético

O Atlético, com remotas chances de classificação, visita o Altos/PI, no Lindolfo Monteiro, às 16 horas. A Àguia só se classifica se vencer, Tirol e Altos perderem, e ainda tirar 8 gols de saldo em disputa com a Coruja.

Ou seja, as chances são apenas matemáticas.Já o Tirol, que defende a 4ª colocação, visita o Piaui, no Albertão, às 16 horas.