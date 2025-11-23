Série B: veja quais times conquistaram o acesso à Série A de 2026

A reta final da Série B foi de muita emoção. A última rodada ocorreu neste domingo (23), quando foram definidas as equipes que conquistaram as quatro vagas para a Série A de 2026. Além do Coritiba, que se garantiu com uma rodada de antecedência e foi campeão, Athletico-PR, Chapecoense e Remo comemoraram neste domingo.

O Coxa garantiu o título ao vencer o Amazonas por 2x0 fora de casa e encerrou com 68 pontos.

O Athletico-PR conquistou o acesso como vice-campeão vencendo o América-MG por 1x0 na Arena da Baixada, terminando com 65 pontos.

A Chapecoense subiu em 3º com 62 pontos, ao vencer o Atlético-GO por 1x0 na Arena Condá. A Chape encerrou a Série B com 62 pontos.

E depois de 32 anos, o Remo está e volta a Série A, em uma vaga emocionante no Mangueirão. O time venceu o Goiás por 3x1, e conquistou o acesso na 4ª colocação com 62 pontos.

Legenda: Guto Ferreira subiu o Remo para a Série A com campanha de recuperação Foto: Raul Martins / Remo

O acesso do Leão Azul foi conquistado com uma arrancada após a chegada do técnico Guto Ferreira, ex-Ceará, e teve o trabalho de Sérgio Papelim, hoje no Fortaleza, como diretor de futebol.

Além deles, jogadores que passaram pelo futebol cearense, como o atacante Pedro Rocha, ex-Fortaleza, e artilheiro da Série B com com 15 gols, e o zagueiro Klaus, ex-Ceará, são dois dos titulares da equipe.

A partida era um confronto direto, já que o Verdão também subiria se vencesse.

Quem ficou fora foi o Criciúma, 5º com 61, ao perder para o Cuiabá por 1x0 na Arena Pantanal. O Tigre só dependia de si, mas perdeu seu jogo.