Série B do Cearense: Crato abre boa vantagem na liderança após derota do Icasa

A 8ª rodada da Série B do Campeonato Cearense foi espetacular para Crato e Guarany de Sobral, e amarga para Icasa e Caucaia.

O Azulão venceu fora de casa o Cariri e disparou na liderança do Grupo A com 15 pontos. E com a derrota do Icasa para o Barbalha neste domingo por 1x0, abriu 5 pontos restando duas rodadas.

Classificação da Série B Cearense

Legenda: Crato e Icasa travam disputa emocionante pela liderança do Grupo A Foto: Reprodução / FCF

Legenda: Com o Itapipoca já garantido na semifinal no Grupo A, a disputa é pelos playoffs das quartas e fuga do playoff do rebaixamento Foto: Reprodução / FCF

Crato x Icasa em disputa direta

Restam dois jogos para o Icasa e apenas um para o Crato, deixando a disputa está aberta, com boa vantagem para o Azulão garantir a liderança e ir direto para as semifinais.

O detalhe é que os dois se enfrentam já na próxima rodada. Se o Crato vencer ou empatar garante a liderança do Grupo A. Se perder, terá que torcer para o Icasa não vencer o Guarani de Juazeiro na última rodada.

Guarany respira, Caucaia se complica

Em confronto direto por vaga nas quartas de final - vão o 2º e o 3º de cada grupo - o Cacique do Vale goleou fora de casa por 4x1, também pelo Grupo A.

A goleada fora de casa, no Raimundão, deixa o Guarany com boas chances de avançar em 2º ou 3º para as quartas. Já a Raposa Metropolitana, está ameaçada de ir para o playoff do rebaixamento.

Barbalha renasce e complica rivais

A Raposa dos Verdes Canaviais conseguiu vitória gigante contra o Icasa no Inaldão e ganhou força para ultrapassar o Cariri. Os dois estão empatados com 7 pontos e fazem disputa direta para ir às quartas e fugir o playoff do rebaixamento, com o Barbalha tendo dois jogos a fazer e o Cariri apenas mais um.

Quem se complicou mesmo folgando na rodada foi o Guarani de Juazeiro, que está na última colocação com apenas 5 pontos.

O detalhe é que o Barbalha enfrentará os dois rivais diretos: Guarani de Juazeiro fora na 9ª rodada e Cariri em casa na 10ª.