Série B do Cearense começa neste sábado; veja regulamento, participantes e elencos

10 clubes lutam pelo acesso para a Série A do Cearense

Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
Legenda: O Icasa é uma das atrações da Série B do Cearense
A Série B do Campeonato Cearense começa neste sábado (14) e promete uma disputa acirradas pelas duas vagas nas elite do futebol cearense para 2027.  Com dez equipes na disputa, a Segunda Divisão durará 3 meses.

Os 10 participantes são:

Legenda: Grupos do Cearense Série B 2026
Favoritos

A competição tem atrativos, com três pesos pesados do futebol cearense: o a volta do Guarany de Sobral - vice-campeão da Série C Cearense e Guarani de Juazeiro e Icasa, que fazem o clássico do Cariri. O Verdão do Cariri, aliás, chega cercado de expectativas após ganhar ação da CBF e permitir investimentos para conquistar o acesso.

O Icasa, treinado por Raimundinho, tem jogadores conhecidos como Guidio, Salvador, Max Oliveira, Rogério, Cássio, todos que disputaram a Série A do Cearense este ano.

O Guarany de Sobral contratou Boiadeiro como técnico. O ex-lateral-direito que fez história no Ceará como jogador, terá a missão de comandar o Cacique do Vale no retorno a segundona. O elenco, jogadores experientes no futebol cearense, como Gleryston, ex-Maracanã e Quixadá, Rodrigo Mancha, ex-Crato e Itapipoca.

Legenda: O Guarany de Sobral é uma das atrações em seu retorno à Série B
Competitividade

Sobre os demais clubes - Barbalha, Cariri, Crato, Itapipoca, Caucaia, Atlético e Crateús - todos estiveram recentemente na elite do futebol cearense, tornando a competição atrativa e competitiva.

Crato e Caucaia despontam como favoritos ao acesso pelo elenco que formaram.

O Azulão é treinado por Lamar Lima e tem conhecidos do futebol cearense, com o zagueiro Fabrício, o volante Guto, o lateral-esquerdo Caio Pedro, os meias Paulinho P10 e Da Silva, e os atacantes Pentecoste e Valtinho.

Legenda: O Crato formou um grupo experiente para chegar forte na Série B Cearense
Já a Raposa Metropolitana será treinada pelo técnico Erandir e tem atletas experientes, com passagens pela Série A Cearense: o atacante Siloé, o meia Victor Diotti, Lucas Paccu, o zagueiro Túlio, o atacante Ronaldo Shider, e Tiago Pulga.

Legenda: O experiente Siloé jogará a Série B Cearense
O Cariri é treinado por Márcio Alan e conta com uma equipe jovem para surpreender. O Barbalha, Guarani de Juazeiro, Crateús, Atlético e Itapipoca também possuem elencos mais jovens para buscar o acesso.

Regulamento

Nesta edição, o regulamento do ano anterior foi mantido. Os dez clubes participantes foram divididos em dois grupos de cinco equipes cada. As equipes de cada grupo se enfrentarão entre si em jogos de ida e volta. 

Os dois clubes posicionados em 1º lugar de cada grupo avançarão direto para a 3ª Fase (Semifinal). Enquanto os clubes posicionados em 2º e 3º lugar de cada grupo classificam-se para a 2ª Fase da Competição (Quartas de Final).

Ao final da 1ª fase, os clubes colocados nas posições de 4º e 5º lugares dos grupos A e B, se enfrentam em jogo único no confronto. O 4º colocado de um grupo enfrenta o 5º do outro.

Tabela completa

1ª rodada

14/03

Barbalha x Crato - Inaldão - 16h
Caucaia x Crateús - Raimundão - 16h

15/03

Guarani (J) x Cariri - Arena Romeirão - 16h
Itapipoca x Atlético - Perilão - 16h

2ª rodada

21/03

Cariri x Icasa - Arena Romeirão - 17h
Crateús x Itapipoca - Jumelão - 16h

22/03

Crato x Guarani (J) - Mirandão - 16h30
Atlético x Guarany (S) - Presidente Vargas - 15h

3ª rodada

28/03

Icasa x Barbalha - Arena Romeirão - 17h
Crateús x Atlético - Jumelão - 16h

29/03

Guarany (S) x Caucaia - Junco - 17h
Crato x Cariri - Mirandão - 16h30

4ª rodada

04/04

Guarany (S) x Crateús - Junco - 18h
Barbalha x Guarani (J) - Inaldão - 16h

05/04

Icasa x Crato - Arena Romeirão - 17h
Caucaia x Itapipoca - Raimundão - 16h

5ª rodada

08/04

Atlético x Caucaia - Presidente Vargas - 15h

11/04

Cariri x Barbalha - Arena Romeirão - 17h
Itapipoca x Guarany (S) - Perilão - 16h

12/04

Guarani (J) x Icasa - Arena Romeirão - 16h

6ª rodada

15/04

Atlético x Itapipoca - Presidente Vargas - 15h

18/04

Cariri x Guarani (J) - Arena Romeirão - 17h
Crateús x Caucaia - Jumelão - 16h

19/04

Crato x Barbalha - Mirandão - 16h30

7ª rodada 

22/04

Guarany (S) x Atlético - Junco - 20h

25/04

Icasa x Cariri - Arena Romeirão - 17h

26/04

Guarani (J) x Crato - Arena Romeirão - 16h
Itapipoca x Crateús - Perilão - 16h

8ª rodada

29/04

Atlético x Crateús - Presidente Vargas - 15h

02/05

Cariri x Crato - Arena Romeirão - 17h
Caucaia x Guarany (S) - Raimundão - 16h

03/05

Barbalha x Icasa - Inaldão - 16h

9ª rodada

09/05

Crateús x Guarany (S) - Jumelão - 16h

10/05

Crato x Icasa - Mirandão - 16h30
Guarani (J) x Barbalha - Arena Romeirão - 16h
Itapipoca x Caucaia - Perilão - 16h

10ª rodada

16/05

Icasa x Guarani (J) - Arena Romeirão - 17h
Barbalha x Cariri - Inaldão - 17h
Guarany (S) x Itapipoca - Junco - 17h
Caucaia x Atlético - Raimundão - 17h

Datas Fases Finais:

Quadrangular do Rebaixamento (20/05)
Quartas (20/05)
Semifinal (24/05 e 31/05)
Final (7/06 e 14/06)

