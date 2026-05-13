Série B Cearense: Icasa se garante na semifinal e playoffs das quartas e rebaixamento são definidos

A quarta-feira (13) foi de decisão na Série B do Campeonato Cearense, definindo os semifinalistas, playoffs das quartas e do rebaixamento.

Líderes na semifinal

Icasa no Grupo A e Itapipoca no Grupo B, foram direto para as semifinais após liderarem seus grupos.

O Verdão fez 2x1 no Guarani de Juazeiro no Romeirão e ultrapassou o Crato, terminando na liderança.

O Garoto Travesso já tinha se garantido como lider com antecipação e cumpriu tabela contra o Guarany de Sobral, perdendo por 2x0 no Junco.

Datas

As semifinais serão em 2 jogos, nos dias 23 e 24 na ida, com os jogos de volta sendo 30 e 31.

Playoffs das quartas

Crato x Guarany de Sobral, Crateús x Cariri jogarão as quartas de final por vaga nas semis.

O Guarany avançou ao vencer o Itapipoca e o Cariri ao empatar com o Barbalha em 0x0. Crato e Crateús folgaram na rodada e os resultados os jogaram para os playoffs.

Datas:

19/05 - Crato x Guarany de Sobral (Mirandão)

20/05 - Crateús x Cariri (Jumelão)

Playoff do rebaixamento

No playoff do rebaixamento, estão Caucaia x Guarani de Juazeiro e Barbalha x Atlético. O confronto será em jogo único.

O Caucaia empatou em 1x1 com o Atlético e ficou em 4º do Grupo B. Já o Leão do Mercado caiu para 5º ao perder para o Icasa.

Já o Barbalha, foi 4º do Grupo A ao empatar com o Cariri, e o Atlético já estava no playoff do rebaixamento com antecedência, em 5º do B.

Datas:

17/05 - 16h - Caucaia x Guarani (Raimundão)

21/05 - 19h - Barbalha x Atlético (Inaldão)