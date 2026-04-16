Sem depender de sí, veja cenários para o Fortaleza se classificar na última rodada do Nordestão
Após empate com o América-RN, Fortaleza caiu para 3º do Grupo D
O Fortaleza empatou em 1x1 com o América-RN e não depende mais de sí para se classificar na última rodada da Copa do Nordeste.
Ao empatar no Almeidão, em João Pessoa (PB), na noite desta quinta-feira, o Tricolor foi ultrapassado pelo ABC, que venceu o Imperatriz por 3x1 fora de casa, caindo para 3º do Grupo D.
Classificação do Grupo D
Na dependência
ABC e Retrô estão na zona de classificação com 7 pontos, mesma pontuação do Fortaleza, mas superam o Leão nos critérios de desempate. O Alvinegro potiguar tem mais saldo (4 a 0) e o time pernambucano um gol a mais marcado (5 a 4). Assim, o Leão disputa uma vaga na 2ª Fase com os dois, mas não depende mais de sí.
Para resumir, se o Fortaleza conseguir o mesmo resultado que Retrô e ABC, seja vitória pelo mesmo número de gols, empate ou derrota, estará eliminado.
Na última rodada, todos serão mandantes.
29/04 - 21h30
Fortaleza x Sport
Castelão (CE)
Retrô x América-RN
Arena de Pernambuco (PE)
ABC x Ferroviário
Frasqueirão (RN)
Contas para a Classificação do Fortaleza
Se o Leão vencer...
Se vencer o Sport, o Tricolor de Aço chega a 10 pontos, mas precisará que um deles não vença.
Se ABC e Retrô vencerem, o Fortaleza precisará superar um deles nos critérios de desempate, saldo de gols, ou número de gols marcados. Ex: Se o Retrô ganhar do América por 1x0, o Leão precisa vencer por 2x1 ou 3x2. Para superar o ABC é mais complicado, pelo saldo de 4 a mais que o time tem em comparação ao Fortaleza.
Se o Leão empatar...
Se o Leão empatar chega a 9 pontos e só se classificará sem depender de outros critérios se ABC ou Retrô percam.
Caso ABC e Retrô empatem seus jogos, o Leão só poderiam ultrapassar o time pernambucano marcando mais gols. Ex: Se o Leão empatar em 2x2 com o Sport, o Retrô precisa empatar em 0x0 com o América.
Se o Leão perder...
Se o Leão perder, se mantém com 7 pontos e precisa que a derrota do Retrô seja por mais gols que a dele. Para superar o ABC, o time potiguar teria que ser goleado.