Sem Bareiro, quem deve formar o ataque do Fortaleza? Veja opções de Carpini

O centroavante Bareiro deixou o Fortaleza após ir para o Boca Juniors e criou um 'problemão' para o técnico Thiago Carpini.

O treinador terá que montar um novo ataque para o Tricolor de Aço sem o titular absoluto e artilheiro da equipe na temporada.

Sem o camisa 9, quais as opções de Carpini para o ataque? O treinador manterá a formação com centroavante ou mudará?

Opção 1

Esta opção é uma troca simples de centroavante, saindo Bareiro e entrando GB, recém contratado. Com 1,90 de altura, o ex-atacante do Vasco terá a missão de manter a força do jogo aéreo que o Leão tinha com Bareiro.

Legenda: Formação do Fortaleza com GB no lugar de Bareiro Foto: Arte feita no lineup11.net/pt

Opção 2

A segunda opção é a troca simples, mas por outro centroavante: Kayke. Em 5 jogos na temporada, ele marcou um gol, de cabeça contra o Quixadá, entrando no lugar de Bareiro na etapa final daquele jogo. Ele é reserva, mas pode ser a chance dele.

Legenda: Formação do Fortaleza com Kayke no lugar de Bareiro Foto: Arte feita no lineup11.net/pt

Opção 3

Outra opção é escalar Luiz Fernando de centroavante. Ainda que ele jogue mais na ponta-esquerda, é um jogador que sempre pisou na área para marcar gols jogando pelo Atlético/GO e Athletico/PR.

Assim, ele seria escalado na referência no ataque. Mas abriria uma lacuna na ponta-esquerda, que pode ser preenchida por Lucca Prior, troca feita na partida contra o Ferroviário.

Legenda: Formação do Fortaleza com Luiz Fernando na referência e Prior na ponta Foto: Arte feita no lineup11.net/pt

Opção 4

A última opção é jogar sem centroavante. O ataque seria formado por Luiz Fernando e Vitinho, com Pochettino no meio campo como armador.