Sem Bareiro, quem deve formar o ataque do Fortaleza? Veja opções de Carpini
Titular absoluto e artilheiro do Leão no ano foi vendido ao Boca Juniors
O centroavante Bareiro deixou o Fortaleza após ir para o Boca Juniors e criou um 'problemão' para o técnico Thiago Carpini.
O treinador terá que montar um novo ataque para o Tricolor de Aço sem o titular absoluto e artilheiro da equipe na temporada.
Sem o camisa 9, quais as opções de Carpini para o ataque? O treinador manterá a formação com centroavante ou mudará?
Opção 1
Esta opção é uma troca simples de centroavante, saindo Bareiro e entrando GB, recém contratado. Com 1,90 de altura, o ex-atacante do Vasco terá a missão de manter a força do jogo aéreo que o Leão tinha com Bareiro.
Opção 2
A segunda opção é a troca simples, mas por outro centroavante: Kayke. Em 5 jogos na temporada, ele marcou um gol, de cabeça contra o Quixadá, entrando no lugar de Bareiro na etapa final daquele jogo. Ele é reserva, mas pode ser a chance dele.
Opção 3
Outra opção é escalar Luiz Fernando de centroavante. Ainda que ele jogue mais na ponta-esquerda, é um jogador que sempre pisou na área para marcar gols jogando pelo Atlético/GO e Athletico/PR.
Assim, ele seria escalado na referência no ataque. Mas abriria uma lacuna na ponta-esquerda, que pode ser preenchida por Lucca Prior, troca feita na partida contra o Ferroviário.
Opção 4
A última opção é jogar sem centroavante. O ataque seria formado por Luiz Fernando e Vitinho, com Pochettino no meio campo como armador.