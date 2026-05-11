Resultados da 6ª rodada da Série D deixam os 5 cearenses com chance de classificação; Veja análise

A 6ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro foi positiva para o futebol cearense. Os resultados deixaram os 5 representantes cearenses com chances de classificação para a 2ª Fase: Iguatu e Maracanã no Grupo A6, Ferroviário, Atlético e Tirol no Grupo A7. Restam 4 rodadas para o fim da 1ª Fase e os 4 primeiros avançam.

Grupo A6

Legenda: Iguatu e Maracanã estão no Grupo A6 da Série D Foto: Reprodução / CBF

No Grupo A6, o Iguatu se manteve disparado na liderança com 14 pontos ao vencer o Moto Club por 3x1 no Morenão. O time já abriu 10 pontos para o 5º colocado restando 4 rodadas e está praticamente classificado. A vaga já pode vir na 7ª rodada, contra o Maracanã, no dia 16, fora de casa.

O Maracanã empatou com o Sampaio Corrêa em 1x1 no Almir Dutra e está em 3º com 9. O time tem 5 pontos de vantagem para o 5º colocado e tem boas chances de classificação. Apesar de dois jogos difíceis fora - Parnayba e Moto Club - o Alvianil tem boas chances de avançar.

Grupo A7

Legenda: Ferroviário, Atlético e Tirol estão no Grupo A7 da Série D Foto: Reprodução / CBF

Tirol e Atlético venceram a primeira na competição e se mantém vivos. O Ferroviário lidera o Grupo com 11 pontos após o empate com o Piauí fora de casa. O time tem 4 pontos de vantagem para o 5º colocado, o Atlético. O Tubarão da Barra recebe a Àguia na próxima rodada, no PV, no dia 17.

Como o Ferroviário fará 4 jogos no PV, sendo dois como visitante (Tirol e Atlético), deve avançar com tranquilidade como líder.

O Atlético surpreendeu o Fluminense/PI fora de casa vencendo por 2x1 e chegou aos 7 pontos, mesma pontuação do 4º colocado, o Altos.

O Tirol, venceu o mesmo Altos por 1x0, no PV, e chegou aos 5 pontos. Mesmo em último, está 2 pontos do time piauiense, que abre o G4. Na próxima rodada, a Coruja recebe o Fluminense/PI.

As tabela de Atlético e Tirol são semelhantes em nível de dificuldade, mas com confrontos diretos que podem permitir sonhar com a classificação.