Reservas cumprem missão nos dois jogos e deixam Fortaleza com mão na vaga na Copa do Nordeste

A escolha de atuar com um time reserva é sempre arriscada. Falta entrosamento, ritmo de jogo, e o treinador precisa ser convicto e bancar a escolha. E o técnico Thiago Carpini fez isso e venceu os dois jogos iniciais da Copa do Nordeste, ambos no PV, contra Ferroviário (1x0) e Imperatriz (2x1).

Nos dois jogos, não foram atuações primorosas - e nem poderia ser diferente - mas os reservas cumpriram o objetivo que foi encaminhar a classificação. Com apenas 5 rodadas, já ter vencido duas deixa o Leão em ótima situação para se classificar entre os dois melhores do Grupo D.

O time tem 6 ao lado do Retrô, com ABC com 1 ponto, Jacuipense e Maranhão com zero.

E o Leão ainda terá: Ceará (F), América-RN (F), Sport (C). São adversários complicados, mas ABC, Jacuipense e Maranhão enfrentam as mesmas equipes do Grupo C.

Legenda: Thiago Carpini teve dois jogos pela Copa do Nordeste para observar outras peças Foto: THIAGO GADELHA / SVM

Quem aproveitou a chance?

Carpini disse em coletiva após a vitória contra o Imperatriz que a Copa do Nordeste dá responsabilidade e ritmo aos jogadores.

Verdade. Ele deixa os atletas com ritmo de jogo e de competição.

Lucas Emanoel foi o que mais aproveitou os dois jogos. Fez gol, participou bem, mostrou presença de área. O menino da base pode ganhar mais chances.

Lucca Prior também fez dois bons jogos e tem sido uma peça muito útil para Carpini.

O volante Ryan e o lateral-esquerdo Maurício também foram bem. Este último, conhecido também como Mucuri, estreou bem.

Ganhos para Carpini

Ou seja, com a decisão, Carpini ganhou um leque de opções e jogadores mais confiantes para utilizar. Ele tem um time que dá conta na Copa do Nordeste, jogadores que pode ajudar na Série B, clara prioridade do clube (corretísisma por sinal).

Além, claro, de titulares descansados para os jogos pesados contra Cuiabá e Juventude no Castelão pela Série B.