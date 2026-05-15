Relembre o último Ceará x Fortaleza pela Série B: Foi em 2009

Ceará e Fortaleza se enfrentam neste domingo (17), às 18h30 no Castelão pela 9ª rodada da Série B. Será o reencontro dos dois na 'Segundona' após 17 anos. A última vez que os dois jogaram foi em 2009. Você lembra do último confronto?

Ele aconteceu no dia 3 de setembro de 2009, pela 28ª rodada. Antes do confronto, o Vovô estava no G4, em 4º com 47 pontos, enquanto o Leão no Z4, em 18º com 29, posições que manteriam até o fim da competição.

Aquele dia, 33 mil pagantes acompanharam a vitória do Vovô por 1x0, gol de Mota.

O Vozão, treinado por PC Gusmão jogou com: Lopes; Boiadeiro (Maracanã), Ânderson, Erivélton e Fábio Vidal; Michel, Careca (Jorge Henrique), João Marcos e

Geraldo; Wellington Amorim (MIsael) e Mota.

O Fortaleza do técnico Roberto Fernandes jogou com: Douglas Dias; Dedé, Gilmak, Edson e Everaldo; Leandro (Jean), Coutinho, Rogerinho (Marcelo Faria) e Elton;

Marcelo Nicácio (Vanderlei) e Luiz Carlos.

Como terminou aquela Série B

Após aquele clássico, o Vovô se consolidaria no G4, subindo para a Série A com 68 pontos na 3ª colocação e o Leão não se recuperaria, caindo para a Série C em 18º com 38 pontos.

Cenário deste ano

O reencontro deste ano é pela 9ª rodada, início de certame, mas o cenário é o oposto de 2009, com o Fortaleza em melhor momento, em 3º com 15 pontos, enquanto o Vovô é apenas o 14º com 10 pontos, apenas 2 do Z4.

