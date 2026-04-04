Quatro times cearenses estreiam sem vitória na Série D; Veja resultados e análise

O sábado foi de estreias para 4 times cearenses na Série D do Campeonato Brasileiro. E nenhum conseguiu vencer. Foram 3 empates e uma derrota.

Ferroviário, Maracanã e Iguatu estrearam empatando, enquanto o Tirol perdeu.

O Atlético Cearense, 5º representante cearense, estreia no domingo, contra o Altos/PI, no PV, às 16 horas.

Classificação dos Grupos dos Cearenses após jogos de sábado:

Legenda: Classificação dos grupos dos Cearenses após os jogos de sábado Foto: Reprodução / Srgoool.com.br

Como foram as estreias

Fluminense 1x1 Ferroviário

O Ferrão arrancou um empate após sair atrás no placar. Aos 20, João Vitor fez 1x0 para o Tricolor do Piauí. O empate coral veio aos 45 minutos, com Luan.

Por se tratar de uma partida fora de casa, foi um resultado aceitável, mas o Ferroviário é o favorito para ser líder da chave e precisa se impôr no Grupo. O Tubarão volta a jogar no dia 12, contra o Tirol, no PV, às 17h, e há a expectativa da estreia do experiente Ciel.

Legenda: O Ferroviário estreou fora de casa com um empate Foto: @samukafotos_

IAPE 2x2 Maracanã

O jogo mais complicado sem dúvida foi o do Alvianil. Enfrentar o campeão maranhense fora de casa não é fácil e o time cearense arrancou o empate.

O Maracanã abriu o placar cedo, aos 3 minutos com Vinícius Canindé, mas sofreu o empate aos 43, com Matheus Rubens.

Dois minutos depois, o Azulão voltou a ficar na frente, com gol de Luis Soares, aos 45.

Mas o IAPE chegou ao empate no 2º tempo, aos 30 do 2º tempo.

Foi um ótimo resultado para o Maracanã, que volta a jogar, no dia 11, contra o Moto Club-MA, no Almir Dutra, às 18 horas.

Iguatu 0x0 Sampaio Corrêa

O Azulão é forte em casa, mas enfrentou o favorito a ser 1º colocado, o tradicional Sampaio Corrêa.

O empate no Morenão é frustrante, mas aconteceram muitos empates no Grupo A6, o importante é buscar pontos na próxima partida, no dia 12, no estádio Pedro Alelaf, às 16h contra o Parnahyba.

Tirol 1x2 Piauí

A Coruja não estreou bem no jogo no Presidente Vargas. Nunca é bom perder em casa e o Piauí não está entre os favoritos pra vaga.

O Tirol até saiu na frente com Jefferson, nos acréscimos do 1º tempo, mas sofreu a virada para o "Enxuga Rato" com gols de Kauã Maranhão, aos 4 e aos 7 do 2º tempo.

Assim, a Coruja buscar a recuperação contra o Ferroviário, no dia 12, às 17 horas, no PV.