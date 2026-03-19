Quartas de final da Champions League estão definidas com duelos pesados; veja datas
Confira os palpites e datas dos jogos
Estão definidos os confrontos das quartas de final da UEFA Champions League de 2025/26 após a conclusão das Oitavas, na quarta-feira. Os jogos será nos dias 7 de Abril
Os 4 confrontos das quartas são:
Equilíbrio?
Ainda que Real Madrid, PSG, Barcelona, Liverpool e Bayern de Munique teman avançado com autoridade e goleadas, os confrontos das quartas prometem ser equilibrados.
PSG x Liverpool
O PSG passeou com uma agragado de 8x2 contra o Chelsea e certamente terá mais dificuldade contra o Liverpool, um time mais experiente que os Blues.
Os Reds golearam o Galatasaray e mostraram força.
Palpite: PSG
Real Madrid x Bayern
O confronto gigante das quartas. Dois supercampeões mostraram força nas oitavas, com o Real Madrid vencendo o Manchester City duas vezes (3x0 e 2x1), enquanto os bávaros atropelaram o Atalanta com um agregado de 10x2: (6x1 e 4x1).
O Real Madrid está muito desfalcado e o Bayern voando, mas nunca se pode menosprezar os merengues, maiores campeões da Champions.
Palpite: Bayern
Barcelona x Atleti
O Barça deu show no jogo de volta com o Newcastle ganhando de 7 em casa e mostrou suas credenciais, com Raphinha voando.
Mas os cochoneros já eliminaram o Barça da Copa do Rei e prometem muita luta e entrega nos dois jogos.
Palpite: Barcelona
Sporting Lisboa x Arsenal
O Arsenal foi o 1º na fase classificatória e lidera a Premier League. Está em grande fase e passou com tranquilidade pelo Leverkusen.
É favorito contra os Leões, mas o time português está com moral após uma virada épica contra a surpresa Bodo/Glint, vencendo de 5 do Avalade após perder de 3 na Noruega.
Palpite: Arsenal
Datas dos jogos
Jogos de Ida
7 de Abril
Sporting CP x Arsenal
Real Madrid x Bayern
8 de Abril
Barcelona x Atlético de Madrid
Paris x Liverpool
Jogos de Volta
14 de Abril
Atlético de Madrid x Barcelona
Liverpool x Paris
15 de Abril
Arsenal x Sporting CP
Bayern x Real Madrid