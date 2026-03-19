Quartas de final da Champions League estão definidas com duelos pesados; veja datas

Confira os palpites e datas dos jogos

Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 15:14)
Legenda: O Barcelona avançou com uma goleada de 7 no Newcastle e mostrou força
Estão definidos os confrontos das quartas de final da UEFA Champions League de 2025/26 após a conclusão das Oitavas, na quarta-feira. Os jogos será nos dias 7 de Abril

Os 4 confrontos das quartas são:

Legenda: Os confrontos das quartas da Champions League estão definidos
Equilíbrio?

Ainda que Real Madrid, PSG, Barcelona,  Liverpool e Bayern de Munique teman avançado com autoridade e goleadas, os confrontos das quartas prometem ser equilibrados.

PSG x Liverpool

Legenda: O PSG passou por cima do Chelsea com um agregado de 8x2
O PSG passeou com uma agragado de 8x2 contra o Chelsea e certamente terá mais dificuldade contra o Liverpool, um time mais experiente que os Blues.

Os Reds golearam o Galatasaray e mostraram força.

Palpite: PSG

Real Madrid x Bayern

Legenda: O Bayern faz uma temporada avassaladora, com Kane marcando 30 gols
O confronto gigante das quartas. Dois supercampeões mostraram força nas oitavas, com o Real Madrid vencendo o Manchester City duas vezes (3x0 e 2x1), enquanto os bávaros atropelaram o Atalanta com um agregado de 10x2: (6x1 e 4x1).

O Real Madrid está muito desfalcado e o Bayern voando, mas nunca se pode menosprezar os merengues, maiores campeões da Champions.

Palpite: Bayern

Barcelona x Atleti

Legenda: Raphinha tem atuado em grande nível no Barcelona
O Barça deu show no jogo de volta com o Newcastle ganhando de 7 em casa e mostrou suas credenciais, com Raphinha voando.

Mas os cochoneros já eliminaram o Barça da Copa do Rei e prometem muita luta e entrega nos dois jogos.

Palpite: Barcelona

Sporting Lisboa x Arsenal

Legenda: O Arsenal faz temporada consistente e chega como favorito contra o Sporting
O Arsenal foi o 1º na fase classificatória e lidera a Premier League. Está em grande fase e passou com tranquilidade pelo Leverkusen.

É favorito contra os Leões, mas o time português está com moral após uma virada épica contra a surpresa Bodo/Glint, vencendo de 5 do Avalade após perder de 3 na Noruega.

Palpite: Arsenal

Datas dos jogos

Jogos de Ida

7 de Abril
Sporting CP x Arsenal
Real Madrid x Bayern

8 de Abril
Barcelona x Atlético de Madrid
Paris x Liverpool

Jogos de Volta

14 de Abril

Atlético de Madrid x Barcelona
Liverpool x Paris

15 de Abril
Arsenal x Sporting CP
Bayern  x Real Madrid

Assuntos Relacionados