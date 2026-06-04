Quantas vezes um campeão do Nordeste perdeu na ida e levantou a taça na volta? Veja histórico

Após perder o jogo de ida da final da Copa do Nordeste no Castelão por 2x1, o Fortaleza precisará reverter a vantagem do Vitória no sábado no Barradão em Salvador, para ser campeão. O Leão do Pici precisa vencer por 1x0 para levar a decisão para os pênaltis, ou por 2 gols de diferença para ser campeão no tempo normal.

Mas a tarefa do Fortaleza é das mais complicadas e raras na Copa do Nordeste. Em 15 edições com finais em ida e volta, apenas duas vezes um clube que perdeu o jogo de ida foi campeão, seja nos pênaltis ou tempo normal de jogo.

Os anos de reversão de placar foram em 1998 e 2021. No primeiro ano, o América-RN perdeu o jogo de ida por 2x1 para o Vitória no Barradão, mas fez 3x1 no Machadão e foi campeão.

Na outra vez, em 2021, o Bahia perdeu para o Ceará por 1x0 na ida em Pituaçu, mas venceu por 2x1 no Castelão e foi campeão nos pênaltis.

Nas demais finais, 13, o vencedor no jogo de ida foi campeão.

Ainda aconteceram 4 finais em ida e volta que ninguém tinha vantagem por empatarem o jogo de ida (2000, 2003, 2017 e 2022), além de jogo único em três edições (1994, 2001 e 2010).

Veja todas as finais da Copa do Nordeste em ida e volta

2025 (campeão venceu na ida)

Confiança 1x4 Bahia

Bahia 5x0 Confiança

2024 (campeão venceu na ida)

Fortaleza 2x0 CRB

CRB 2x0 Fortaleza (4x5 nos pênaltis)

2023 (campeão venceu na ida)

Ceará 2x1 Sport

Sport 1x0 Ceará (2x4 nos pênaltis)

2022 (empate na ida)

Sport 1x1 Fortaleza

Fortaleza 1x0 Sport

2021 (derrotado na ida foi campeão)

Bahia 0x1 Ceará

Ceará 1x2 Bahia (2x4 nos pênaltis)

2020 (campeão venceu na ida)

Ceará 3x1 Bahia

Bahia 0x1 Ceará

2019 (campeão venceu na ida)

Botafogo-PB 0x1 Fortaleza

Fortaleza 1x0 Botafogo-PB

2018 (campeão venceu na ida)

Sampaio Corrêa 1x0 Bahia

Bahia 0x0 Sampaio Corrêa

2017 (empate na ida)

Sport 1x1 Bahia

Bahia 1x0 Sport

2016 (campeão venceu na ida)

Santa Cruz 2x1 Campinense

Campinense 1x1 Santa Cruz

2015 (campeão venceu na ida)

Bahia 0x1 Ceará

Ceará 2x1 Bahia

2014 (campeão venceu na ida)

Sport 2x0 Ceará

Ceará 1x1 Sport

2013 (campeão venceu na ida)

ASA 1x2 Campinense

Campinense 2x0 ASA

2003 (campeão venceu na ida)

Bahia 3x1 Vitória

Vitória 2x2 Bahia

2000 (empate na ida)

Vitória 2x2 Sport

Sport 2x2 Vitória (Sport jogou por dois resultados iguais)

1999 (campeão venceu na ida)

Vitória 2x0 Bahia

Bahia 1x0 Vitória

1998 (derrotado na ida foi campeão)

Vitória 2x1 América-RN

América-RN 3x1 Vitória

1997 (campeão venceu na ida)

Vitória 3x0 Bahia

Bahia 2x1 Vitória