Qual deve ser a formação do Ceará contra o Londrina? Veja opções táticas de Mozart

O Ceará entra em campo neste domingo (19), às 16 horas, contra o Londrina, no Estádio Vitorino Gonçalves Dias, no Paraná pela 5ª rodada da Série B. E o técnico Mozart terá um desfalque importante, o de Matheus Araújo cumprirá suspensão automática pelo 3º cartão amarelo.

Com a ausência dele, quem deve ser titular no Ceará?

Contra o Náutico, Vina jogou ao lado de Matheus Araújo. Portanto, em tese, a disputa pela titularidade é entre Melk e Juan Alano.

Outra dúvida é na posição de volante. Com Júnior César atuando muito bem contra a Jacuipense, ele pode ganhar a vaga de Lucas Lima?

Veja as opções de escalação de Mozart

Opção 1: Com Lucas Lima e Melk

Legenda: Com a formação com Melk, o Ceará ganha em mais agressividade,drible e improviso na frente em comparação a Juan Alano. Com Lucas Lima de volante, a marcação no meio fica mais forte Foto: Arte feita no lineup11.net/pt

Opção 2: Com Lucas Lima e Juan Alano

Legenda: Com a formação com Juan Alano, o Ceará ganha em mais qualidade no passe e leitura de jogo na comparação com Melk, mas perde em agressividade e drible. Com Júlio César como volante, o Ceará ganha na saída de bola e passe, podendo recuá-lo como zagueiro sem precisar substituir Foto: Arte feita no lineup11.net/pt

Opção 3: Com Júlio César e Juan Alano

Legenda: Com a formação com Juan Alano, o Ceará ganha em mais qualidade no passe e leitura de jogo na comparação com Melk, mas perde em agressividade e drible. Com Júlio César como volante, o Ceará ganha na saída de bola e passe, podendo recuá-lo como zagueiro sem precisar substituir Foto: Arte feita no lineup11.net/pt

Opção 4: Com Júlio César e Melk

Legenda: Com a formação com Melk, o Ceará ganha em mais agressividade,drible e improviso na frente em comparação a Juan Alano. Com Júlio César como volante, o Ceará ganha na saída de bola e passe, podendo recuá-lo como zagueiro sem precisar substituir Foto: Arte feita no lineup11.net/pt

O que Mozart deve fazer

Com 4 variações, Mozart deve escolher entre a formação mais defensiva, com Lucas Lima no meio. Ele pode justificar por tê-lo poupado no meio de semana contra o Jacuipense, e Júlio César tendo atuado como titular, com um gol e uma assistência. Mas um indicativo importante é que o zagueiro que está jogando de volante, foi substituído antes da metade do 2º tempo.

No meio, Juan Alano e Melk tiveram uma minutagem semelhante. O experiente camisa 10 entrou aos 30 e o garoto entrou aos 28. Acredito que ele vá de Juan Alano por se tratar de um jogo fora de casa.