Qual deve ser a formação do Ceará contra o Londrina? Veja opções táticas de Mozart
Vozão joga no domingo às 16 horas no interior paranaense pela 5ª rodada
O Ceará entra em campo neste domingo (19), às 16 horas, contra o Londrina, no Estádio Vitorino Gonçalves Dias, no Paraná pela 5ª rodada da Série B. E o técnico Mozart terá um desfalque importante, o de Matheus Araújo cumprirá suspensão automática pelo 3º cartão amarelo.
Com a ausência dele, quem deve ser titular no Ceará?
Contra o Náutico, Vina jogou ao lado de Matheus Araújo. Portanto, em tese, a disputa pela titularidade é entre Melk e Juan Alano.
Outra dúvida é na posição de volante. Com Júnior César atuando muito bem contra a Jacuipense, ele pode ganhar a vaga de Lucas Lima?
Veja as opções de escalação de Mozart
Opção 1: Com Lucas Lima e Melk
Opção 2: Com Lucas Lima e Juan Alano
Opção 3: Com Júlio César e Juan Alano
Opção 4: Com Júlio César e Melk
O que Mozart deve fazer
Com 4 variações, Mozart deve escolher entre a formação mais defensiva, com Lucas Lima no meio. Ele pode justificar por tê-lo poupado no meio de semana contra o Jacuipense, e Júlio César tendo atuado como titular, com um gol e uma assistência. Mas um indicativo importante é que o zagueiro que está jogando de volante, foi substituído antes da metade do 2º tempo.
No meio, Juan Alano e Melk tiveram uma minutagem semelhante. O experiente camisa 10 entrou aos 30 e o garoto entrou aos 28. Acredito que ele vá de Juan Alano por se tratar de um jogo fora de casa.