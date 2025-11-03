Qual a nova linha de 'corte' para permanecer na Série A após a 31ª rodada? Veja projeção

A disputa pela permanência na Série A está cada vez mais acirrada. A Coluna tem acompanhado rodada a rodada, o aproveitamento do 16º - primeiro time fora da zona, e o 17º - primeiro dentro da time da zona - para que uma projeção de pontos restando 7 rodadas seja possível calcular. São duas métricas de 'corte', para quem está fora de Z4 ou fora dele.

Equipes que lutam pela permanência

Legenda: A pontuação para permanência na Série A varia de acordo com o desempenho do 16º e 17º colocados Foto: Reprodução / srgoool

Para quem está fora do Z4: 39 pontos

Para quem está fora do zona de rebaixamento, o foco tem que ser o Vitória, que abre o Z4, em 17º, com 31 pontos.

O atual aproveitamento dele é de 33%. Esse número é importante para calcular a projeção dele até o fim da Série A. Se o Rubro-Negro mantiver esse aproveitamento de pontos, ele só chegaria aos 38 pontos.

Portanto, 39 pontos pode salvar os demais caso do Vitória não melhore seu desempenho.

Legenda: O Vozão venceu o Fluminense e está praticamente garantido na Série A do ano que vem Foto: THIAGO GADELHA / SVM

Assim, o Ceará, 12º com 38, só precisaria de mais um ponto para escapar, em 7 rodadas, nas projeções de hoje.

Claro que a cada rodada essa projeção pode variar, de acordo com a pontuação do 17º, mas o Vovô está bem próximo de garantir sua permanência.

Para quem está no Z4: 42 pontos

Para quem está na zona e quer sair dela, como é o caso do Fortaleza, o foco tem que ser o Santos. O time santista é o 1º time fora do Z4, em 16º com 33 pontos, com um aproveitamento de 36%.

Por isso, o empate na Vila não foi de todo ruim para o Fortaleza, que evitou que a pontuação do Santos aumentasse e a linha de corte subisse.

Legenda: O Fortaleza empatou confronto direto com o Santos, e baixou a linha que corte para a permanência na Série A Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

Este aproveitamento indica, que, se o mantiver até o fim da Série A, o Alvinegro Praiano chega aos 41 pontos.

Portanto, para um time da zona ultrapassá-lo, precisa chegar aos 42 pontos.

No caso do Tricolor de Aço, que está em 18º com 28, precisaria de mais 14 pontos. Lembrando que o Leão tem 8 jogos a fazer. Ou seja, o Fortaleza pode escapar com 4 vitórias e 2 empates.

Claro que a cada rodada essa projeção pode variar, de acordo com a pontuação do 16º, mas o Leão precisará de 58,3% de aproveitamento, campanha que equivale a do Mirassol, 4º colocado.