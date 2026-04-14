PSG e Atleti estão na semifinal da Liga dos Campeões: Barça e Liverpool são eliminados
Mais dos jogos para definir os confrontos das semifinais acontecem nesta quarta-feira, com Bayern x Real Madrid e Arsenal x Sporting em campo
Os pesos pesados estão eliminados nas quartas de final da Liga dos Campeões: Barcelona e Liverpool. Ambos não conseguiram reverter os placares adversos nos jogos de ida e foram eliminados nesta terça-feira por Atletico de Madrid e PSG, respectivamente.
Barça luta, mas cai fora
A missão dos gigantes era dura O Barça tinha que encarar o lotado e pulsante Metropolitano e a raça dos Colchoneros para reverter uma derrota de 2x0 na ida. O time Culé até abriu dois gols com Yamal e Ferran Torres com 24 minutos, mas o Atleti diminuiu com Lookman ainda no 1º tempo e segurou o resultado na etapa final, com a tarefa facilitada após a expulsão de Garcia, aos 35 minutos do 2º tempo.
Com o resultado, o Atletico de Madrid espera quem avançar de
Arsenal e Sporting, que jogam nesta quarta-feira em Londres. No jogo de ida, os Gunners venceram por 1x0 em Lisboa.
PSG vence de novo
O placar agregado de 4x0 diz muito o que foi o confronto. Um passeio dos atuais campeões da Champions.
Certo, a missão do Liverpool era ingrata. A equipe inglesa não vive uma boa fase e seria surpresa eliminar o PSG carregando uma vantagem de 2 gols.
Mesmo com o jogo em Alfield, não teria espaço para a zebra.
Os Reds lutaram, mas na etapa final do jogo, Dembélé desequilibrou e fez dois, um aos 20 minutos e outro já nos acréscimos, para definir o confronto de forma incontestável.
O PSG espera o vencedor dos titãs Bayern de Munique x Real Madrid, que jogam na Allianz Arena. Na ida, em pleno Santiago Bernabéu, os bávaros venceram por 2x1.
Contra qualquer outro adversário, o Bayern seriam amplo favorito para vencer e avançar, pelo belíssimo futebol que está jogando, mas do outro lado estará o Real Madrid. São 15 títulos de Champions League e vitórias incríveis nos cenários mais improváveis.