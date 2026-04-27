Pressão em Bruno Ferreira: Veja quantos jogos Richard ainda ficará fora no Ceará

O frustrante empate em 3x3 do Ceará contra o Vila Nova pela Série B foi só a primeira de uma série de jogos sem o goleiro Richard, que ficará fora por 45 dias.

E as constantes falhas de Bruno Ferreira, colocam mais pressão no substituto e aumentam preocupação na torcida alvinegra para a sequência das competições. Por mais que o técnico Mozart banque o goleiro e dê moral a ele, é inegável que o Ceará perde em segurança no gol.

Se não bastassem as falhas atuais, Bruno Ferreira ainda carrega as de 2025 na Série A, principalmente nos dois gols sofridos contra o Palmeiras no Castelão, no fatídico jogo que rebaixou o Vovô.

Assim, é mais do que natural que a torcida do Ceará conte os dias para o retorno de Richard, que é mais seguro e mais confiável que Bruno Ferreira.

De acordo com o boletim divulgado pelo Ceará, no dia 25, é de 45 dias. Assim, ele estará apto a partir do dia 8 de junho.

Quantos jogos Richard ficará fora?

Já é certo que Richard ficará fora de pelo menos 8 jogos, entre Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B. Mas se o Vovô for avançando na Copa do Nordeste e chegar até a decisão, ele ainda estará fora e ficará ausente por 13 jogos.

Legenda: Richard é um dos destaques do Ceará na temporada de 2026 Foto: Gabriel Silva / Ceará

Veja lista de jogos

29/04 - Maranhão (Copa do Nordeste)

03/05 - Sport (Série B)

06/05 - Quartas de Final* (Copa do Nordeste)

09/05 - Atlético-GO (Série B)

13/05 - Atlético-MG (Copa do Brasil)

17/05 - Fortaleza (Série B)

20/05 - Semifinal* (Copa do Nordeste)

23/05 - Novorizontino (Série B)

27/05 - Semifinal 2º jogo* (Copa do Nordeste)

31/05 - Operário-PR (Série B)

03/06 - Final Ida Copa do Nordeste*

7/06 - Avaí (Série B) ou Final Volta Copa do Nordeste*

E o retorno dele?

Pelo período de retorno estipulado, Richar deve voltar a jogar no dia 11 de junho, contra o Criciúma, fora de casa, às 21 horas pela 13ª rodada da Série B.