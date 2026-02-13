Pontos fortes de Floresta e Ferroviário para surpreenderem os favoritos Ceará e Fortaleza

Não dá para comparar o investimento e a qualidade dos elencos e Ceará e Fortaleza com os de seus adversários na semifinal: Floresta e Ferroviário. E com jogos de ida e volta, dificulta ainda mais a tarefa de ambos para superarem os favoritos. Os jogos de ida serão no fim de semana no estádio Presidente Vargas, com mando de Verdão e Ferrão, e os da volta no próximo - 22 e 23 - com mandos de Vovô e Leão.

Mas os dois azarões possuem virtudes que pode ser dar alguma chance a eles, nem que seja mínima. E vale a pena entender a qualidade desses times.

Floresta

Legenda: O Floresta joga no 3-5-2, que vira 5-3-2 quando precisa segurar um resultado Foto: Arte feita no lineup11.net/pt

A equipe de Leston Júnior é muito sólida defensivamente. Em 7 jogos no Cearense, só tomou 3 gols.

O goleiro Tiepo é seguro e tem feito boas defesas. O Lobo da Vila joga com 3 zagueiros (Marco Antônio, Eduardo e João Victor). São dois volantes, Nonato e Danrley.

Os laterais, Cedric na direita e Diego Matos, na esquerda, não apoiam sempre, só na boa ou quando o Verdão precisa ganhar o jogo.

Quando se defende, o Verdão joga com 7 'defensores', formando a primeira linha de 5 com o recuo dos laterais, com os dois volantes fechando.

Assim, o Ceará terá um muro defensivo para transpor.

O ponto fraco é exatamente o setor ofensivo, pouco abastecido e com poucas peças. A rigor, apenas Bismark e Mateusinho, tentam criar, com Celeri isolado na frente.

Ferroviário

Legenda: O Ferroviário joga no 4-3-3 com volantes que saem para o jogo Foto: Arte feita no lineup11.net/pt

O Tubarão da Barra tem valências mais ofensivas para surpreender o Fortaleza.

Se o setor defensivo dá muito espaço e não é seguro, do meio pra frente o Ferrão tem bons talentos.

A equipe tem uma vocação ofensiva, imposta pelo técnico Nuno Pereira.

A construção geralmente começa com Lucas Black, volante de passadas largas que protege bem a bola e acha passes que quebram linhas.

Black erra muitos passes por tentar o mais difícil, mas quando acerta, deixa Jeffinho, Kiuan ou Mena em boa situação para marcar.

Kiuan e Mena são os melhores jogadores corais, com capacidade de mais improviso. Enquanto o colombiano é rápido e driblador, o cria da barra acha boas jogadas em espaços curtos e finaliza bem.

Um jogador que se conecta bem com Kiuan é o lateral-esquerdo Pedrinho, mais ofensivo.

Ramires, que é volante de origem, é mais defensivo, para dar mais liberdade para Mena.

O camisa 10, Thalisson se aproxima bastante do trio, e é o cara da bola parada.

Em suma, o Ferroviário é capaz de criar algo ofensivamente, mas o sistema defensivo requer cuidados.