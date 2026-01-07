O Ferroviário pode surpreender no Estadual? Veja pontos positivos e negativos da estreia com vitória

O Ferroviário estreou no Campeonato Cearense 2026 com vitória de 1x0 diante do Maracanã, na terça-feira (6), no estádio Almir Dutra, em Maracanaú. A equipe do português Nuno Pereira era uma incógnita para a estreia, mas agradou, atuando em um 4-3-3, com valorização da posse de bola e aproximação de setores para tabelas e troca de passes.

A jovem equipe coral conseguiu ser superior a experiente e cascuda equipe do Maracanã, fazendo o jogo propositivo e corajoso que o técnico Nuno Pereira queria.

O Ferroviário entrou em campo com:

Legenda: A formação inicial do Ferroviário contra o Maracanã na estreia do Cearense Foto: Arte feita no lineup11.net/pt

O Tubarão, larga com 3 pontos no Grupo A e enfrenta o Fortaleza no domingo no Presidente Vargas. O Ferrão pode encarar o Tricolor de Aço de frente, um time bem mais qualificado?

Vamos aos pontos positivos

Coragem para jogar

Desde o início de jogo, o Ferroviário procurou se impor com troca de passes e toques curtos, mesmo com o gramado ruim e irregular do Almir Dutra.

A construção do jogo coral normalmente começa o Lucas Black, segundo volante, com associação com o camisa 10, Thalisson, ou um dos laterais, Ramires (direito) ou Pedrinho (esquerdo).

A equipe manteve um estilo ofensivo praticamente o jogo inteiro, mostrando uma vocação para propor o jogo.

Setor esquerdo forte

A equipe alterna ataques associando os atacantes de ponta de cada setor. Felipe Sales, na esquerda, é muito agudo e parte sempre pra cima do adversário.

As associações com o lateral-esquerdo Pedrinho renderam muitas jogadas, com Thalisson se aproximando para tabelas e finalizações.

Com o setor mais forte sendo o esquerdo, os volantes fazem a cobertura, ou o zagueiro Bruno Miranda.

Na direita, Ramires sobe menos, porque é bom marcador, liberando o ponta Carlinhos, na direita, para subir mais.

Legenda: O Ferroviário mostrou associações interessantes com troca de passes curtos e aproximação de setores Foto: Iago Ferreira

Pontos negativos

Saída de bola

A saída de bola da equipe, que muitas vezes começa em troca de passes com os zagueiros, deu alguns sustos e possibilitou ao Maracanã chances de gol.

Claro que sair jogando tocando a bola é melhor que dar um chutão, mas o time precisa de treino e zagueiros aptos a acertar passes na pressão dos atacantes.

Espaços defensivos

Com uma equipe claramente ofensiva e com volantes adiantando o posicionamento para pressionar o adversário, o Ferroviário cedeu espaços ao Maracanã, que não aproveitou. O setor esquerdo precisa de muita cobertura, e em alguns momentos os volantes Lucas Black e Luan precisam percorrer um grande espaço do campo para coberturas e fazer faltas.

Camisa 9 isolado

Jeffinho foi o camisa 9 coral no jogo de ontem e ficou isolado. Ele pouco tocou na bola, raramente participando das jogadas de ataque principalmente no 1º tempo.

Com o jogo coral fluindo pelas pontas, Jeffinho não conseguiu jogar. Ele só foi útil quando caiu pela ponta e cruzou a bola para o também atacante Kiuan marcar o golaço coral.

Ponderações para o Clássico das Cores

Claro que o Fortaleza será um desafio muito mais difícil que o Maracanã. O Tricolor de Aço tem jogadores muito mais qualificados e que exigirão muito mais dos corais em todas as fases do jogo: ofensiva e defensiva.

Será um desafio para o time coral impor seu jogo como fez na estreia. Caberá a Nuno Pereira entender se o time pode ser propositivo ou jogará mais defensivamente, esperando as ações do Fortaleza.

O time que Carpini montará para a estreia é uma incógnita, mas se ele mantiver a base do fim da Série A com Palermo, o Ferroviário precisará se defender muito bem.

Uma possível formação do Fortaleza com jogadores como Pierre, Lucas Sasha e Crispim no meio, além de Adan Bareiro, Herrera e Moisés na frente seria muito difícil de segurar.

Mas em compensação, a coragem para jogar, com Felipe Sales muito agudo, pode surpreender o favorito Fortaleza, já que o sistema defensivo do Leão tende a ser o mais desfalcado para o início de temporada 2026.