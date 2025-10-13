Número de países garantidos na Copa do Mundo 2026 sobe para 22: veja quem já se classificou

A Copa do Mundo de 2026 já tem 22 países garantidos. Nesta Data FIFA, mais três países confirmaram vaga: Gana, Argélia e Cabo Verde, restando mais 26 vagas a serem preenchidas. A Copa de 2026 terá 48 seleções.C

Gana garantiu vaga ao vencer Comores por 1x0, a Argélia venceu a Somália por 3x0, e Cabo Verde bateu eSwatini por 3x0, conquistando a vaga na Copa pela 1ª vez em sua história.

Cabo Verde é um país lusófono, que tem o português como sua lingua oficial, foi líder do Grupo D com 23 pontos, 4 á frente da favorita Camarões, que ficou em 2º e foi para a repescagem da Àfrica. Em 10 jogos, Cabo Verde venceu 7, empatou 2 e perdeu um jogo.

Legenda: Cabo Verde garantiu vaga inédita na Copa do Mundo 2026 Foto: Divulgação / FIFA

O treinador é Pedro Leitão Brito, conhecido como Bubista, que é caboverdeano de 55 anos. Como curiosidade, o Cabo Verde tem um jogador que atual no Brasil, na Série B pelo Athetic/MG, Alessio Da Cruz, que tem 28 anos. Ele já fez 9 jogos pela Série B e marcou um gol.

Confira todos os classificados até o momento

Concacaf: Estados Unidos, Canadá e México (países-sede)

Confederação Africana de Futebol: Cabo Verde, Gana, Argélia, Egito, Marrocos e Tunísia.

Confederação Asiática de Futebol: Irã, Coreia do Sul, Japão, Uzbequistão, Jordânia e Austrália.

Conmebol: Brasil, Argentina, Uruguai, Colômbia, Equador e Paraguai.

Oceania: Nova Zelândia.

Repescagem mundial

Nova Caledônia

Bolívia

A repescagem mundial será em 2026 em um playoff com seis seleções: Além de Bolívia e Nova Caledônia, jogarão uma equipe da Ásia, uma da África e duas da Concacaf. Duas equipes estarão na Copa do Mundo.

Como está cada Eliminatória?

América do Sul: encerrada, com 6 vagas diretas e a Bolívia na repescagem mundial

Concacaf: Está na 3ª Fase, com Suriname (Grupo A), Curacao (Grupo B), Honduras (Grupo C), liderando seus grupos e conquistando vagas diretas. Panamá (Grupo A), Jamaica (Grupo B) e Haiti (Grupo C) estão na vice-liderança de seus grupos. Os dois melhores 2º colocados vão para a repescagem mundial em 2026.

Confederação Africana de Futebol:

Grupo A: Burkina Faso está na repescagem africana

Grupo B: Senegal e República Democrática do Congo disputam vaga direta. O 2º colocado vai pra repescagem africana.

Grupo C: Benin, Africa do Sul e Nigéria disputam a vaga direta. O 2º colocado vai para a repescagem africana.

Grupo D: Camarões está na repescagem africana.

Grupo F: Costa do Marfim e Gabão disputam a vaga direta. O 2º colocado vai para a repescagem africana.

Grupos E, G, H, I definidos com liderança direta e sem vaga na repescagem.

*A última rodada se encerra nesta terça-feira (14) e definirá os 4 países da repescagem africana. Um deles vai pra repescagem mundial

Confederação Asiática de Futebol:

Está na 4ª Fase em dois triangulares. Emirados Arabes lidera o Grupo A (que ainda tem Catar e Omã) e Arábia Saudita lidera o Grupo B (que ainda tem Indonésia e Iraque), que dão vagas diretas. Restam 3 rodadas e os dois 2º colocados se enfrentam por uma vaga na repescagem mundial.

Europa:

Alemanha (Grupo A), Suiça (Grupo B), Dinamarca (Grupo C), França (Grupo D), Espanha (Grupo E), Portugal (Grupo F), Holanda (Grupo G), Austria (Grupo H), Noruega (Grupo I), Bélgica (Grupo J), Inglaterra (Grupo K), Croácia (Grupo L) teriam as vagas diretas, restando duas rodadas.

Eslováquia, Kosovo, Escócia, Ucrânia, Turquia, Hungria, Polônia, Bósnia, Itália, Macedônia, Albânia e República Tcheca iriam para a repescagem européia.