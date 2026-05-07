Na Série B,Icasa e Guarani de Juazeiro só não superam Ceará e Fortaleza em média de público na elite

Quem acompanha a Série B do Campeonato Cearense, já observou a presença de equipes tradicionais do futebol cearense, como Icasa, Guarani de Juazeiro e Guarany de Sobral. O trio foi presença constante na elite do nosso futebol por décadas, mas amarga um período longo na 'Segundona'. Mas mesmo na Série B Cearense, o trio mostra força de suas torcidas, com ótimos públicos e médias relevantes.

Para se ter uma noção disso, Icasa e Guarani de Juazeiro só levaram menos torcedores que Ceará e Fortaleza, como base nas médias de público das Séries A e B Cearense de 2026.

A dupla fica frente de Ferroviário e de todas as outras 7 equipes da elite. Outra equipe tradicional na Série B que se destaca é o Guarany de Sobral, com a 6ª maior média, atrás do Horizonte, mas à frente de Ferroviário e outros 5 clubes da elite.

Legenda: A torcida do Icasa está dando um show nos jogos da Série B Cearense Foto: @herbsonfotos / Icasa

O comparecimento das três torcidas mostra que o atrativo não é Ceará ou Fortaleza. É o clube de coração, é acompanhar Icasa, Guarani de Juazeiro, Guarany de Sobral e não comparecer só quando enfrentam os grandes.

10 Maiores médias de público Séries A e B Cearense 2026*

Legenda: Média de Publico dos times das Série A e B Cearense Foto: Arte Jogada

Médias podem aumentar

As médias de Icasa, Guarani de Juazeiro, Guarany de Sobral e dos demais times da Série B podem aumentar ainda mais, já que restam duas rodadas para o fim da 1ª Fase, com jogos mais decisivos, além das fases finais que valem acesso e permanência.

No fim de semana, por exemplo, o Guarani de Juazeiro recebe o Barbalha no Romeirão e o Crato recebe o Icasa no Mirandão. Na última rodada da 1ª Fase, o Guarany de Sobral recebe o Itapipoca no Junco, e no maior jogo da 1ª Fase, o Icasa faz o clássico com o Guarani de Juazeiro no Romeirão.

Os cinco maiores públicos da Série B Cearense só são superados por jogos em que Ceará ou Fortaleza foram mandantes.

Guarani (J) x Icasa - 5.715

Icasa x Crato - 4.613

Cariri x Icasa - 3.646

Icasa x Barbalha - 3.506

Icasa x Cariri- 3.186