Mozart no Ceará na Série B lembra mais o Guarani que foi 10º do que nos dois acessos; Veja números

Após a vexatória derrota por 1x0 para o Atlético-GO no Castelão pela 8ª rodada da Série B, o técnico Mozart mostrou confiança, afirmando que vai subir o Ceará. A equipe não vence há 3 rodadas e está na 12ª colocação com apenas 10 pontos em 8 rodadas.

Mozart está no papel dele em um momento delicado, de estagnação de bom futebol e resultados, mas a verdade é que o trabalho dele está deixando muito a desejar pelo elenco que o Ceará tem, que é a segunda maior folha salarial de elenco nesta Série B, atrás apenas do Fortaleza.

E se compararmos aos trabalhos anteriores dele na Série B, o cenário é ainda pior: Os números dele em 8 rodadas estão longe dos apresentados no Mirassol (2023 e 2024, ano de acesso) e Coritiba (2025, ano de acesso e título), se aproximando mais do mostrado em 2022 no limitadíssimo Guarani de Campinas, quando foi 10º lugar com 51 pontos.

Legenda: O Ceará perdeu para o Atlético-GO em casa pela 8ª rodada e frustrou a torcida no Castelão Foto: Gabriel Silva/Ceará SC

O aproveitamento no Ceará nos oito primeiros jogos é de apenas 41% de aproveitamento, superior apenas ao no Guarani, que foi de 33,3%. Mas lá no Bugre Campineiro, o objetivo era permanecer na Série B, com um elenco e orçamentos limitadíssimos.

Até o Mirassol de 2023, um ano antes do acesso, quando ficou em 6º lugar, limite para o playoff de acesso este ano, o trabalho foi melhor, com 15 pontos (62% de aproveitamento).

Ou seja, se quiser levar o Ceará pelo menos para o playoff de acesso, na vaga limite, terá que fazer uma campanha ainda melhor que aquela do Mirassol de 23, que foi 6º com 63. Seriam 53 pontos em 30 rodadas para igualar aquela campanha.

O caminho a ser percorrido por Mozart no Ceará é o mais desafiador da carreira. No momento, o Vovô está 2 pontos do G6, mas também 2 pontos do Z4.

Veja campanhas:

Início de Mozart na Série B (primeiros 8 jogos)

2026 no Ceará: 10 pontos (41% de aproveitamento)

Primeiros 8 jogos: 2 vitórias , 4 empates e 2 derrotas

*está em 12º lugar

2025 no Coritiba: 16 pontos (66,6% de aproveitamento)

Primeiros 8 jogos: 5 vitórias, 1 empate e duas derrotas

*Foi campeão com 68 pontos

2024 no Mirassol: 14 pontos (58,3% de aproveitamento).

Primeiros 8 jogos: 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas

*Foi vice-campeão com 67 pontos

2023 no Mirassol: 15 pontos. (62% de aproveitamento)

Primeiros 8 jogos: 4 vitórias, 3 empates e uma derrota.

*Foi 6º com 63 pontos

2022 no Guarani/SP: 8 pontos (33,3% de aproveitamento)

Primeiros 8 jogos: 1 vitória, 5 empates e 2 derrotas

*Foi 10º com 51 pontos