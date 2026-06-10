Melk marca pelo 4º jogo seguido pelo Ceará: Já são 7 participações em gol na Série B

O meia-atacante Melk vive um grande momento no Ceará. Na vitória diante do Avaí, na noite desta quarta-feira (10), no PV, pela 12ª rodada da Série B, ele marcou um gol e deu uma assistência.

Ele bateu escanteio para gol de Júlio César aos 19 minutos do 1º tempo e marcou um belo gol aos 45.

Foi o 4º gol de Melk na Série B, que marca pelo 4º jogo seguido: Avaí, Operário, Novorizontino e Fortaleza.

Além dos 4 gols, ele já deu 3 assistências - Vila Nova, Fortaleza e Avaí - tendo portanto, 7 participações diretas em gols do Ceará na Série B.

O garoto vem se destacando em um momento complicado do Vovô, chamando a responsabilidade no momento difícil e é cada vez mais indispensável no time titular.

Em um momento de baixa de atacantes, com Vina no DM, Pedro Henrique fora dos planos, Fernandinho deixando o clube e outros atacantes vivendo jejum de gols, Melk vem carregando o Ceará nas costas na Série B.

O treinador que chegar ao Vovô terá uma jóia e precisa fazer o Ceará jogar em torno do talento dele.