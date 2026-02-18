Maguary-PE elimina Laguna-RN e será adversário do Fortaleza na Copa do Brasil; Conheça o clube

O Maguary-PE será o adversário do Fortaleza na 2ª Fase da Copa do Brasil. O time pernambucano venceu o Laguna-RN por 1x0, no Estádio Artur Tavares de Melo, em Bonito (PE), em jogo único pela 1ª Fase.

O gol da vitória do Azulão foi marcado por Júlio César, aos 38 do 1º tempo, de pênalti.

Com o resultado, o time enfrenta o Fortaleza na 2ª Fase, no dia 24, na Arena Castelão, também em jogo único.

Conheça o Maguary-PE

O Azulão de Bonito é um clube pernambucano fundado em 1971 e estreou na 1ª divisão estadual em 2023, dois anos após a reativação do clube de Bonito, no Agreste pernambucano.



Em 2025 fez uma temporada marcante, terminando o Campeonato Pernambucano na 4ª colocação, garantindo vaga na Série D deste ano e Copa do Brasil.

Legenda: O Maguary arrancou pontos dos grandes de Pernambuco no Estadual 2026 Foto: @pedro_paparazi / Maguary



No Campeonato Estadual 2026, em 9 jogos, venceu duas partidas, empatou quatro e perdeu três. Mas a equipe empatou com os grandes Sport (1x1) e Santa Cruz (1x1).

O time ficou em 6º na 1ª Fase do Estadual e foi eliminado na 2ª Fase pelo Retrô, após um empate em 1x1 e derrota por 2x1.

A equipe tem alguns jogadores que atuaram nos grandes pernambucanos. Os destaques da equipe são o lateral-direito Eduardo, que já marcou 2 gols na temporada, o meia Júnior César e o atacante Vinícius Kanu.



O time base do Maguary é: Bruno, Eduardo Ribeiro, Maurício, Guedes, Fontes, Bruno Vinicius, Italo, Iago, Julio Cesar, Marquinhos e Kanu.

O técnico da equipe é Sued Lima, que começou no Sub-20 do Sport e treinou outros times menores de pernambuco, como Jaguar e Vitória das Tabocas.

A equipe de Sued joga em um 4-4-2 clássico: