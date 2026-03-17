Leão atua finalmente com 3 atacantes de origem, mas ainda deve bom futebol

O Fortaleza avançou na Copa do Brasil com muita dificuldade, batendo o limitadíssimo Nova Iguaçu por 1x0 no Luso Brasileiro. A atuação, foi fraca, mas suficiente para se classificar para a 5ª Fase. Claro que o importante era garantir a vaga, mas a equipe ainda deve bom futebol.

E olha que o técnico Thiago Carpini escalou um Fortaleza mais ofensivo,com 3 atacantes de origem, na formação que tanto a torcida queria: Paulo Baya na esquerda, Vitinho na direita e Luiz Fernando centralizado.

Pochettino finalmente voltou a jogar com meia armador e rendeu um pouco mais, distribuindo bem o jogo. Foi dele o passe para o gol de Vitinho, aos 50 do 1º tempo.

Legenda: Vitinho foi uma das novidades no time titular e marcou o gol da vitória leonina Foto: Vinicius Gentil / Fortaleza EC

Além do citado lance, a outra chance clara do Leão no 1º tempo foi a cabeçada de Luiz Fernando em cruzamento de Paulo Baya.

Muito pouco para uma equipe muito superior ao adversário e com uma formação que em tese, a criação de jogadas teria que ser facilitada.

As entradas de Miritello e Wellington não mudaram o panorama ofensivo, exceto por uma finalização pra fora do argentino em passe de Pochettino.

Com essa formação, o Fortaleza precisava ter criado mais. Claro que é preciso que essa formação no 4-3-3 entrose mais, e utilizá-la de início já é um bom começo.

Carpini sabe que para conquistar o acesso para a Série A, o Leão precisará ser protagonista e pontuar muito na Série B. Uma formação mais defensiva, com 3 zagueiros e 3 volantes só em situações pontuais fora de casa ou para segurar um resultado.