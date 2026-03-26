Itália e mais 7 seleções europeias mantêm vivo o sonho de ir à Copa 2026; oito foram eliminadas
Oito confrontos estáo definidos que darão quatro vagas europeias para a Copa 2026
Oito jogos movimentaram a repescagem europeia pelas últimas 4 vagas do continente na Copa do Mundo 2026. Itália, Suécia, Kosovo, Polônia, Dinamarca, Turquia, Bósnia e República Tcheca continuam vivas ao vencerem o primeiro duelo eliminatório nesta quinta-feira.
A Itália, tetracampeã e ausente nas duas últimas Copas do Mundo, superou o nervosismo e venceu a Irlanda do Norte por 2x0, gols de Tonali e Moise Kean, em Bégamo.
Os italianos enfrentarão a Bósnia, que surpreendeu o mandante País de Gales, empatando no tempo normal (1x1) e vencendo nos pênaltis (4x2).
A Suécia venceu a Ucrânia em Valência, na Espanha por 3x1, e enfrentará a Polônia, que venceu a Albãnia por 2x1 em Varsóvia.
Os kosovares fizeram história ao vencer fora de casa a favorita Eslováquia por 4x3 e enfrentarão a Turquia, que superaram a Romênia em Istambul.
Os tchecos arrancaram o empate em 2x2 com a Irlanda em Praga e avançaram nos pênaltis para enfrentar a Dinamarca, que passou por cima da Macedônia por 4x0.
Quando serão os jogos?
Agora, as 8 seleções farão mais um confronto, que vale vaga na Copa. Os duelos serão no dia 31, todos os jogos às 16h45:
- Bósnia x Itália (Zenica, Bósnia)
- Suécia x Polônia (Sölna, Suécia)
- Kosovo x Turquia (Pristina, Kosovo)
- República Tcheca x Dinamarca (Praga, República Tcheca)