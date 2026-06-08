Iguatu e Maracanã vencem seus jogos e conhecem adversários na 2ª Fase da Série D

Iguatu e Maracanã conheceram seus adversários na 2ª Fase da Série D do Campeonato Brasileiro. O Iguatu, como líder do Grupo A6, enfrentará a Tuna Luso/PA, 4º do Grupo A5. Já o Maracanã, 2º do Grupo A6, enfrenta o Imperatriz/MA, 3º do Grupo A5. As partidas serão em dois jogos, com os times cearenses sendo mandantes na volta.

Campanhas

O Iguatu foi líder do Grupo A6 com 20 pontos e na última rodada da 1ª Fase, venceu o Sampaio Corrêa fora de casa, gol de Matheus.

Já o Maracanã, foi 2º colocado do Grupo A6 com 19 pontos, e na última rodada da 1ª Fase, venceu o IAPE por 2x0 no Almir Dutra.

Outros cearenses

Ferroviário, Tirol e Atlético entrarão em campo no dia 13 ainda pela última rodada da 1ª Fase. O Ferrão, já classificado como líder, enfrenta o Fluminense/PI no PV, às 16 horas.

O Atlético, com remotas chances de classificação, visita o Altos/PI, no Lindolfo Monteiro, às 16 horas.

Já o Tirol, que defende a 4ª colocação, visita o Piaui, no Albertão, às 16 horas.

Após o complemento da última rodada da 1ª Fase, serão definidos os 32 confrontos da 2ª Fase. Metade já estão definidos.